Viața dublă a motociclistului din Rusia care a pus la cale atacul cu dronă din aeroportul Leipzig. Misiuni clandestine în inima Europei

Un motociclist din Rusia, care are legături cu unul dintre principalii coordonatori ai operațiunilor rusești de sabotaj împotriva Europei, a fost identificat drept persoana care ar fi orchestrat atacul eșuat asupra unui avion cargo ucrainean de pe aeroportul din Leipzig, în care a fost folosită o dronă încărcată cu explozibili, potrivit unei investigații The Telegraph și Welt am Sonntag.

Atacul lansat asupra unui avion Antonov An-124 ar fi putut declanșa o explozie ce ar fi provocat pagube structurale grave aeroportului.

Incidentul din septembrie arată clar că Rusia este dispusă să atace țări din Europa care susțin Ucraina, pe măsură ce tensiunile dintre Moscova și NATO continuă să se intensifice.

Documente secrete ale serviciilor de informații din Germania, Lituania și Polonia, precum și interviuri cu oficiali importanți ai unor servicii de informații din Occident, au dezvăluit faptul că Oleg Levușkin a călătorit în Germania alături de un alt agent de rang inferior pentru a duce la capăt misiunea de sabotaj.

Anchetatorii germani suspectează că Levușkin ar fi fost cel care a pus la cale planul, în timp ce Andrei Karșakou, un agent intermediar din Belarus, a pus în aplicare acel plan.

Există asemănări clare între atacul din Leipzig și o tentativă de sabotaj dejucată ce presupunea folosirea unor drone și explozibili contra unor ținte din Polonia, Lituania și Germania.

Dispozitivele explozive recuperate din Leipzig seamănă cu bombele folosite în alte operațiuni rusești de sabotaj în Europa.

Avionul Antonov An-124 avea 25.000 de litri de combustibil, iar o explozie ar fi cuprins tot aeroportul și ar fi produs pagube însemnate. Foto: Profimedia Images

„Ceea ce erau cândva cazuri izolate, acum le vedem la o scară largă”

Levușkin, care deține un pașaport rusesc și este pasionat de motociclete, a fost ani de zile în contact cu Denis Smolianinov, un presupus coordonator principal al atacurilor cu bombe împotriva Europei pregătite de Rusia.

Smolianinov a fost sancționat de Marea Britanie anul trecut, după ce un raport al serviciilor de informații din Lituania a dezvăluit faptul că acesta este un agent GRU, agenția de informații militare externe a Rusiei, care conduce departamentul pentru Ucraina.

El este specializat în operațiuni psihologice și este asociat cu campanii secrete de sabotaj organizate în Europa pe rețeaua Telegram, potrivit raportului.

Cei doi s-ar fi întâlnit pentru prima dată în 2007, atunci când Smolnianov a mediat o dispută financiară legată de afacerea lui Levușkin, potrivit ziarului german Süddeutsche Zeitung.

Atacul din Leipzig a fost asociat cu activitățile unității 29155 din cadrul GRU, despre care oficialii germani au spus că este principala forță din spatele acestui gen de operațiuni ordonate de Kremlin.

Rusia vrea ca europenii să considere sprijinul pentru Ucraina drept o inițiativă riscantă, ceea ce va influența dezbaterile publice și va submina eforturile Europei de a susține Kievul, potrivit autorităților de securitate din Germania.

„Ceea ce erau cândva cazuri izolate, acum le vedem la o scară largă”, a spus un oficial al serviciilor de informații germane.

Vara aceasta, Levușkin a călătorit în Germania, prin Turcia, cu scopul de a pregăti atacul asupra aeroportului din Leipzig. Captură foto: X

Curse de anduranță în Rusia și atacuri cu drone în Europa

Într-o zi senină din vara anului 2019, un grup mare de motocicliști a trecut linia de sosire a unei curse extenuante de anduranță, care a pornit din Orientul Îndepărtat Rus și s-a încheiat în sudul Crimeei.

Printre cei care au trecut linia de sosire s-a numărat și Levușkin, o figură impunătoare cu umerii lați și fruntea plină de riduri, care le-a povestit reporterilor că ceea ce l-a impresionat cel mai mult în cursa de peste 11.000 de kilometri a fost când a întâlnit urși pe traseu.

Pe rețelele sociale, Levușkin apare în imagini alături de soția și fiicele lui, la pescuit, la schi și în călătorii cu motocicleta prin Europa. Printre altele, el a călătorit până la granița dintre Ungaria și Serbia și a vizitat monumentul „Patria Mamă te cheamă!” din Volgograd, care comemorează victoria sovieticilor asupra Germaniei Naziste.

Însă, Levușkin duce și o viață ascunsă, departe de cursele de anduranță cu motocicleta, în care ar fi implicat în operațiuni clandestine în inima Europei.

Vara aceasta, Levușkin a călătorit în Germania, prin Turcia, cu scopul de a pregăti atacul asupra aeroportului Leipzig Halle, potrivit rapoartelor germane. Aeroportul este unul dintre cele mai importante centre logistice militare din care este aprovizionată Ucraina.

Explozia avionului Antonov An-124 ar fi produs pagube grave

Levușkin a închiriat o mașină de la aeroportul din Berlin cu o săptămână înainte de atac, pentru a accesa mai multe locații secrete în care erau ascunse diverse arme.

Explozivul folosit în această operațiune, 1,8 kilograme de Semtex, a fost transportat în Germania prin Bulgaria și Serbia, ascuns în compartimente secrete din interiorul unor camioane.

Levușkin a inspectat aeroportul Leipzig pe data de 31 iulie. Cinci zile mai târziu, o dronă cu explozibili s-a lovit de o aripă a avionului ucrainean, însă nu s-a produs nicio explozie.

Incidentul din septembrie arată clar că Rusia este dispusă să atace țări din Europa care susțin Ucraina, pe măsură ce tensiunile dintre Moscova și NATO continuă să se intensifice. Foto: Profimedia Images

Avionul Antonov An-124 avea 25.000 de litri de combustibil, iar o explozie ar fi cuprins tot aeroportul și ar fi produs pagube grave. „Operațiunile de sabotaj împotriva infrastructurii aviatice au un impact public semnificativ și de durată”, se menționează într-un raport.

Poliția a recuperat și alte resturi de drone și a găsit o antenă improvizată lipită de un copac din apropiere, care ar fi fost folosită ca releu de comandă în timpul atacului.

Cu toate că anchetatorii erau conștienți de faptul că Levușkin a intrat în Germania și de legăturile sale cu GRU, el nu a fost pus sub supraveghere.

Tentative de sabotaj în Europa asociate cu GRU

În alte tentative de sabotaj în Europa asociate cu GRU, substanțe inflamabile și dispozitive de detonare au fost găsite ascunse în perne de masaj și produse de cosmetică livrate în colete.

La câteva zile după ce aceste colete au fost expediate din Polonia, o serie de incendii au fost raportate într-un depozit DHL din Birmingham, Marea Britanie, în aeroportul Leipzig și într-un centru de transport din apropiere de Varșovia.

Unitățile pentru operațiuni speciale ale GRU omoară, desfășoară operațiuni de distrugere a infrastructurii, perturbă activitățile instituțiilor care se opun intereselor Rusiei și comit acte teroriste în Occident, potrivit unui raport al serviciilor de securitate din Lituania.

Intermediari de nivel superior, care se află de obicei în Rusia, coordonează activitatea unor intermediari de nivel inferior în Europa prin aplicații de mesagerie criptată, precum Telegram și Viber.

Printre atacurile atribuite unității 52659 a GRU se numără un incendiu provocat într-un oficiu poștal din București, în octombrie 2025, și un alt incendiu produs cu un an înainte într-un magazin Ikea din Vilnius.

Editor : Raul Nețoiu