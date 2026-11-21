Rusia a fost acuzată că a lansat mai multe atacuri clandestine asupra aliaților Ucrainei din Europa, însă incidentul care a ieșit cel mai mult în evidență a fost cel din aeroportul Leipzig/Halle în estul Germaniei. Atacul eșuat cu dronă asupra unui avion cargo Antonov, care a fost la un pas să provoace o explozie catastrofală, le-a schimbat viața oamenilor care trăiesc în satele din apropierea aeroportului, după cum arată o investigație New York Times.

Helmut Rost s-a plimbat ani de zile cu bicicleta până la marginea aeroportului Leipzig/Halle ca să culeagă păpădii pentru iepurii lui. Apoi, într-o zi de vară din anii trecuți, a fost surprins să constate că un polițist strigă la el să se oprească.

Rost a spus că ofițerul l-a avertizat verbal să stea la cel puțin 3 metri de gardul care înconjoară aeroportul. „Am făcut asta de ani de zile și paznicii nu au făcut niciodată nimic.”

De la explozia bizară care s-a produs în aeroport în 2024, atunci când un colet a luat foc înainte să fie încărcat într-un avion cargo DHL, o nouă realitate s-a lăsat asupra satelor din apropiere.

Autoritățile germane au dat vina pe Rusia pentru atacul cu dronă eșuat, fiind una dintre cele mai grave acuzații legate de campania de sabotaj lansată de Moscova în Europa. Rusia a negat orice implicare.

Polițiștii patrulează acum perimetrul exterior al aeroportului, în timp ce ofițerii federali din interiorul aeroportului sunt echipați cu dispozitive care bruiază semnalul dronelor. Unii localnici din zonă au ajuns să se întrebe ce altceva li s-ar mai putea întâmpla.

Doi bărbaţi s-au predat poliției după ce au lovit cu mașina un gard de securitate de pe aeroportul din Leipzig. Foto: Profimedia Images

„Nu e ca și când ne uităm constant înspre cer, dar firește că nu suntem nici complet lipsiți de griji”

Rost, un pensionar care trăiește în satul Freiroda din apropierea aeroportului, a râs când și-a amintit de incidentul său cu poliția. El face parte dintr-un grup de localnici care au ales să nu se lase afectați negativ de potențialele riscuri ale acestei noi situații tensionate.

Alți localnici sunt ceva mai îngrijorați.

„Nu e ca și când ne uităm constant înspre cer, dar firește că nu suntem nici complet lipsiți de griji – chiar nu suntem”, a spus Sven Hösel (55 de ani), care administrează un restaurant popular din centrul satului Glesien, aflat la nord de aeroport.

Hösel a spus că locuitorii din zonă percep situația ca pe un real pericol, însă încearcă să nu se lase copleșiți de griji.

Un incident recent în care doi bărbați s-au lovit cu mașina de gardul aeroportului și au fugit de la locul accidentului a declanșat o nouă serie de discuții legate de siguranță, potrivit lui Hösel, al cărui restaurant este folosit pe post de loc de întâlnire de către locuitorii din zona aeroportului.

În ciuda prezenței sporite a poliției în jurul aeroportului, accidentul nu a fost depistat imediat. Autoritățile au început să investigheze incidentul după ce au descoperit o gaură mare în gard. Cazul a fost rezolvat după ce cele două persoane care au provocat accidentul s-au predat poliției.

Cei mai mulți localnici se plâng mai degrabă de zgomotul provocat de avioanele cargo DHL care decolează în toiul nopții decât de faptul că aeroportul de lângă casele lor a devenit un „personaj principal” într-un conflict la scară globală tot mai intens.

În timp ce numărul de avioane de pasageri care decolează de pe aeroportul Leipzig/Halle a scăzut, limitând impactul economic pozitiv al acestor zboruri asupra localităților învecinate, zborurile cargo s-au înmulțit în ultimul timp.

Singurul aeroport care operează mai multe zboruri cargo în Germania este cel din Frankfurt. DHL, Amazon Air și compania cargo ucraineană Antonov Airlines își au sediul în aeroportul Leipzig/Halle.

Cei mai mulți localnici se plâng mai degrabă de zgomotul provocat de avioanele cargo care decolează în toiul nopții decât de faptul că aeroportul de lângă casele lor a devenit un „personaj principal” într-un conflict la scară globală tot mai intens. Foto: Profimedia Images

„Vremurile s-au schimbat, iar acest aeroport a devenit un centru de tranzit militar”

Singurul lucru care a prevenit o explozie catastrofală în incidentul din iulie 2024 a fost că acel zbor DHL a fost amânat, iar coletul a luat foc când încă nu fusese transportat în avion.

Serviciile de informații din Occident au spus la acea vreme că incidentul a reprezentat o încercare a rușilor de a testa genul acesta de operațiuni de sabotaj.

Vara aceasta, un șofer de autobuz a găsit drona cu explozibili la doar câțiva metri de avioanele ucrainene Antonov. Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere au arătat că drona s-a lovit de aripa unuia dintre aceste avioane gigantice.

Dacă ar fi explodat, cel mai probabil ar fi aruncat în aer întreg avionul, care era încărcat cu combustibil. Și acest atac a fost pus pe seama Rusiei.

Unii localnici spun că cea mai mare problemă este că aeroportul a devenit un centru de aprovizionare pentru Ucraina.

„Vremurile s-au schimbat, iar acest aeroport a devenit, practic, un centru de tranzit militar”, a spus profesorul Michael Walde (65 de ani), care locuiește în zonă. „De aceea a devenit vulnerabil.”

Singura soluție ar fi interzicerea tranzitului de arme și alte produse militare prin aeroport, potrivit lui Walde, care a scos în evidență faptul că acesta este desemnat oficial drept un aeroport civil.

„Așa funcționează politicile globale. Din cauză că ne aflăm într-un punct de intersecție crucial, suntem la mila sa”, a mai spus Walde.

Cu toate că nimeni nu neagă faptul că au avut loc mai mult incidente majore în aeroportul Leipzig/Halle, nu toți localnicii cred că Rusia ar fi implicată, așa cum sugerează explicația oficială.

„Opiniile sunt, cu siguranță, împărțite în această privință”, a spus Hösel, proprietarul de restaurant din Glesien.

Mulți localnici au crescut în timpul Războiului Rece, atunci când regiunea făcea parte din Germania de Est aflată în sfera de influență a Moscovei, iar unii dintre ei nu sunt atât de critici la adresa Rusiei.

Alții au respins ideea că incidentele de până acum au reprezentat o amenințare reală.

„Nu sunt speriat”, a spus Helmut Lehmann, un alt localnic. Dacă cineva ar vrea cu adevărat să provoace distrugeri în aeroport, tot ce trebuie să facă este să se înarmeze cu o pușcă de vânătoare „și să tragă într-unul din rezervoarele de combustibil”.

Editor : Raul Nețoiu