Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă

Becky Jones avea doar 21 de ani când i s-a spus că are o tumoare cerebrală în fază terminală și că mai are câteva luni de trăit. Nu își cunoscuse de mult timp partenerul și visa la o carieră în poliție, dar dintr-odată viitorul părea sumbru. Diagnosticul, pus de un consultant oncologic cu experiență, a dus la 11 ani de chimioterapie, care i-a schimbat viața. Se simțea rău regulat, nu putea participa la evenimentele familiale și cariera ei era diminuată, scrie BBC.

Acum, în vârstă de 34 de ani, a aflat recent că nu a avut niciodată cancer, ci doar o inflamație a creierului care ar fi putut fi tratată cu steroizi.

Mama a doi copii este una dintre cei peste 40 de pacienți care au intentat acțiuni în justiție împotriva Trustului NHS al Spitalelor Universitare Coventry și Warwickshire (UHCW) din cauza tratamentului prelungit sau inutil pentru cancer.

„Mi s-a spus de nenumărate ori că fără chimioterapie voi muri”, a afirmat ea.

Calitatea vieții, ruinată

Jones spune că, în tinerețe, profesorul Ian Brown, consultant la Spitalul Universitar din Coventry, i-a spus că va trebui să ia temozolomidă (TMZ), un medicament pentru chimioterapie, pentru tot restul vieții.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că ghidurile recomandă șase cicluri pe parcursul a șase luni.

Când a pus la îndoială multiplele scanări care nu păreau să arate dovezi ale unei tumori, ea spune că medicul consultant i-a spus că nu va fi „vizibilă cu ochiul liber”.

Abia în 2025, când erau analizate cazurile de cancer de la trust legate de Brown, ea a aflat adevărul.

„Nu am avut niciodată o tumoare pe creier. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin tot acest tratament în cea mai mare parte a vieții mele de adult, fără niciun motiv”, a spus ea. „Practic, mi-a ruinat viața”, a adăugat femeia.

Mulți alți pacienți ai lui Brown au declarat pentru BBC că li s-a administrat TMZ ani de zile, ceea ce i-a lăsat cu o varietate de probleme medicale grave.

O pacientă a spus că credea că medicamentul o făcuse infertilă, în timp ce o alta a dezvoltat leucemie după 100 de cicluri inutile.

Constatările preliminare ale unei analize realizate de Colegiul Regal al Medicilor (RCP) au arătat că pacienților din spital li se administrau în mod obișnuit cure prelungite ale medicamentului, cu „puține sau fără dovezi de beneficii”.

Studiul a constatat că deficiențele personalului din spital au reprezentat o „trădare a încrederii pacienților” și a pus sub semnul întrebării, de asemenea, de ce echipele farmaciilor oncologice nu au contestat că pacienții primeau chimioterapie orală în mod continuu timp de 10 până la 15 ani.

UHCW a declarat că nu va comenta cazuri individuale, dar a precizat că au fost luate măsuri pentru a asigura „o supraveghere mai robustă a prescrierii și utilizării TMZ”.

În 2012, viața abia începea pentru Jones, operatoare de camere de supraveghere la stadionul Coventry City. L-a întâlnit pe partenerul ei, Pete, la serviciu, dar la scurt timp după aceea a început să aibă migrene severe și a cerut ajutor medical. Ea a fost supusă unei biopsii cerebrale efectuate de un neurochirurg privat.

Însă Fiona Tinsley, parteneră la firma de avocatură Brabners, a declarat că profesorul Brown a diagnosticat-o cu glioblastom de gradul patru, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral, înainte ca rezultatele să apară.

Jones a descris anii în care a luat medicamentele pentru chimioterapie ca fiind „oribili”. „Erau greață constantă, dureri de stomac, ulcerații bucale, doar oboseală zilnică, era îngrozitor”, a spus ea.

Medicamentul i-a afectat fiecare aspect al vieții, frica de infecție însemnând că evita evenimentele sociale și reuniunile de familie. De asemenea, permisul de conducere i-a fost inițial retras, apoi restricționat.

„Înainte de tratament mergeam tot timpul la sală, alergam, iar eu și Pete mergeam mereu la masă, lucru pe care evident nu-l mai puteam face”, a explicat ea.

Cuplului i s-a spus, de asemenea, că ea nu va putea rămâne însărcinată. „Mai târziu am avut doi copii, despre care el mi-a spus că au fost amândoi niște miracole”, a afirmat ea.

Tratamentul ei a continuat mai bine de un deceniu, până când, brusc, în 2024, a primit un telefon de la un medic care i-a transmis că chimioterapia se oprește.

„Nu avea niciun motiv. Mi-a spus că Ian Brown s-a pensionat - era prima dată când auzeam de asta”, a spus Jones.

I s-a spus că noul ei oncolog va răspunde la orice întrebare, dar nu i s-a dat niciun nume.

„Nu știam ce să fac, cui să mă adresez, cu cine să vorbesc, pentru că nu am avut niciun sprijin din partea spitalului în acea perioadă”, a explicat ea.

În mai 2025, după o analiză independentă efectuată de neurochirurgi și radiologi, în numele avocaților săi, i s-a spus că nu a avut niciodată cancer la creier.

De fapt, ea suferea de o demielinizare tumefactivă - o inflamație care este de obicei tratată de neurologi care prescriu steroizi puternici.

Jones a aflat vestea printr-un apel video cu avocații ei și experții.

„Când am aflat, erau doar lacrimi în ochii tuturor”, a spus Tinsley, care îi reprezintă pe mulți dintre pacienți.

Evaluarea RCP, care nu l-a numit pe profesorul Ian Brown, ci l-a menționat pe „Dr. Y”, a constatat că, dintre cele 20 de cazuri analizate, 15 au fost „per total nesatisfăcătoare”. Consultantul nu a participat la evaluare.

Echipa de analiză a constatat că existau „dovezi insuficiente” privind înțelegerea și documentarea riscurilor asociate administrării medicamentului.

Constatările preliminare au arătat că a existat „o curiozitate clinică insuficientă” în unele cazuri și o lipsă de colaborare cu colegii din echipa multidisciplinară, permițând persistența unor potențiale erori de diagnostic.

Jones a descris descoperirile ca fiind „înfiorătoare”.

„Nu este vorba doar despre ce a făcut, ci despre cum l-au lăsat să acționeze singur atât de mult timp”, a adăugat ea. „E aproape ca și cum și-ar fi condus propriul spectacol și nu era nimeni acolo să-l supravegheze.”

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Un purtător de cuvânt al UHCW a declarat că toți pacienții afectați au fost examinați de medici seniori, „cu implementarea unor planuri de îngrijire adecvate”.

„De asemenea, întreprindem o analiză independentă a proceselor noastre de exprimare a opiniilor, condusă de o parte independentă, pentru a ne asigura că personalul se simte pe deplin sprijinit și încrezător în a semnala orice îngrijorare.”

„Trustul va evalua revizuirea completă a RCP atunci când va fi publicată și va lua măsuri suplimentare adecvate pe baza constatărilor sale.”

„Dorim să asigurăm comunitatea noastră că siguranța, experiența și bunăstarea pacienților rămân prioritățile noastre principale”, a adăugat trustul.

Editor : Ș.R.