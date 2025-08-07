Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea participa la o misiune de menținere a păcii în Ucraina

Canada ar putea participa la o misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina, dacă aceasta va fi înființată. Viceamiralul în rezervă Mark Norman, fost viceșef al Statului Major al Forțelor Armate Canadiene, a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației Ukrinform.

„Potențial, da. Dar ar fi nevoie de un armistițiu sau de un fel de acord politic. Gândiți-vă la Balcani în anii 1990 — un fel de forță de stabilitate”, a spus el.

În opinia sa, Canada ar putea contribui cu elemente de conducere sau de comandă într-un cadru multinațional.

„Dar, din nou, provocarea capacității rămâne. Trebuie să existe pace pentru a o menține, iar noi nu am ajuns încă acolo. Dacă vom ajunge acolo, Canada ar putea și ar trebui să participe”, a subliniat Mark Norman.

După cum s-a raportat anterior, generalul-locotenent Steve Boivin, comandantul Comandamentului Operațiunilor Comune al Canadei, a declarat că Canada elaborează un plan pentru o potențială misiune viitoare de menținere a păcii în Ucraina.

