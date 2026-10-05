Vicecancelarul Austriei, Andreas Babler, demisionează: ce se ascunde în spatele crizei din Partidul Social-Democrat austriac

Vicecancelarul Austriei, Andreas Babler, a anunţat că va renunţa la funcţia guvernamentală şi la cea de lider al Partidului Social-Democrat, aflat la putere, anul viitor, cedând în faţa nemulţumirilor tot mai mari din cadrul partidului, generate de scăderea acestuia în sondajele de opinie, relatează Reuters.

Social-democraţii sunt al doilea partid dintr-un guvern tripartit condus de cancelarul conservator Christian Stocker, format anul trecut după ce Partidul Libertăţii (FPO) de extremă dreapta a obţinut pentru prima dată cele mai multe locuri în alegerile parlamentare, dar nu a reuşit să formeze o coaliţie de guvernare.

Deşi formarea guvernului tripartit a exclus FPO de la putere, de atunci FPO nu a făcut decât să câştige teren în sondajele de opinie. Sprijinul de care se bucură se situează acum în jurul valorii de 38%, mai mult decât social-democraţii şi Partidul Popular al lui Stocker la un loc.

Speculaţiile privind o eventuală plecare a lui Babler s-au intensificat pe măsură ce popularitatea social-democraţilor a continuat să scadă. Sondajele de opinie recente indică un nivel de 15%, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 6 puncte faţă de ultimele alegeri parlamentare din septembrie 2024, notează News.ro.

„Dezbaterile publice privind identitatea viitorului lider nu sunt benefice pentru partidele politice. Disputele publice nu sunt benefice pentru partidele politice”, a declarat Babler într-o conferinţă de presă, după o zi de întâlniri între liderii de vârf ai partidului, adăugând că dezbaterea privind eventuala sa demisie constituie o distragere a atenţiei.

„Sunt convins că acest lucru trebuie să înceteze”, a spus el.

Ministrul Finanţelor, Markus Marterbauer, care urmează un tratament împotriva cancerului, îl va înlocui pe Babler în funcţia de vicecancelar la începutul anului viitor, iar Babler va demisiona din funcţia de lider al partidului în acelaşi timp, a spus Babler, adăugând că nu poate preciza în ce săptămână va avea loc această schimbare.

Editor : B.E.