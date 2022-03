Olga Stefanișina este vicepremierul Ucrainei și ministrul responsabil cu integrarea europeană și euro-atlantică a țării sale. Deși lucrează dintr-un buncăr, în condiții improvizate, și-a făcut timp să răspundă la câteva întrebări din partea Digi24, pentru că vrea ca lumea să afle direct de la sursă ce se întâmplă în Ucraina. S-a folosit de prilejul interviului pentru Digi24 pentru a transmite un mesaj de mulțumire către România și către românii care au arătat compasiune pentru ucraineni.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Olga Stefanișina, vicepremier al Ucrainei, vă mulțumesc pentru acest interviu în exclusivitate pentru Digi24 România.

Olga Stefanișina, vicepremier al Ucrainei: Vă mulțumim pentru interes, România este alături de Ucraina în această perioadă.

Cristina Cileacu: Suntem martorii întregii situaţii din Ucraina. Războiul înseamnă, de obicei, o mulțime de crize care se întâmplă în același timp. Cum rezistați?

Olga Stefanișina: În primul rând, simțim sprijinul și compasiunea țărilor vecine, mai ales din Polonia și România, care și-au deschis granițele și arată ospitalitate față de oamenii care fug din fața războiului. Am lucrat împreună din primele 24 de ore de când a început războiul, la cel mai înalt nivel, ca să sprijinim poporul ucrainean afectat de război și suferință. Suntem extrem de recunoscători României, guvernului său, dar înainte de orice, oamenilor, românilor. Au fost foarte deschişi faţă de naţiunea noastră şi plini de compasiune pentru noi.

Celălalt element foarte important la care încă din primul moment, a lucrat tot guvernul, cu minte limpede și putere, a fost spiritul de luptă al armatei noastre. Am reuşit să organizăm în primele 24 de ore, personalul umanitar care s-a asigurat că toate regiunile și părțile din Ucraina afectate de război au acces la toate necesitățile umanitare, pentru ca nimeni să nu sufere din cauza lipsei de produse alimentare, a apei și a altor lucruri necesare. Toate acestea trebuie să fie asigurate, dar, avem o situație foarte complicată cu accesul, evacuarea, dar și accesul ajutoarelor umanitare pentru acele regiuni care se află sub controlul Federației Ruse. Acestea sunt părţile Ucrainei unde se suferă cu adevărat. Ne pasă de fiecare cetățean ucrainean și crede-mă, facem tot posibilul să ne asigurăm că sunt în siguranță, că nevoile lor sunt îndeplinite și securitatea lor, înainte de orice, este asigurată.

Cristina Cileacu: Trebuie să vă întreb, pentru că observ baricadele din spatele dvs, unde vă aflați în acest moment în care înregistrăm acest interviu?

Olga Stefanișina: Asigurăm securitatea și continuitatea activității guvernului și de aceea trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Suntem într-un loc special, un loc sigur, avem toate elementele de securitate necesare, pe scurt.

Germania ar trebui să fie prima țară care să-l oprească pe Putin

Cristina Cileacu: Va fi o întâlnire între ministrul afacerilor externe Kuleba cu omologul său rus Lavrov, în Turcia (interviul a fost înregistrat miercuri, înaintea întâlnirii - n.r.). Care este mandatul pe care ministrul Kuleba îl are de la preşedintele Zelensky pentru aceste negocieri?

Olga Stefanișina: Mandatul pe care îl avem toți este mandatul națiunii noastre de a fi independentă, fără război și pentru retragerea armatei ruse de pe teritoriul nostru. Aceasta este prima și cea mai importantă condiție pe care o avem. Înțelegem că Rusia vorbește prin limbajul ultimatumurilor. Dar este important acum să înțelegem că nu vom lua măsuri care să legitimeze activitatea inumană, de genocid a teroriștilor ruși și a conducerii teroriștilor, pe teritoriul Ucrainei. Legalizarea sau legitimizarea acestor acţiuni ar însemna că în secolul 21, fiecare naţiune, fie că este în Europa sau în jurul acestui continent, s-ar putea confrunta cu un genocid, atacuri teroriste şi crime masive asupra populaţiei civile şi copiilor, fără să fi provocat sau inspirat vreo agresiune asupra rușilor, din partea noastră.

Cristina Cileacu: Este Ucraina gata să renunțe la Crimeea, Donbas, Lugansk pentru încheierea războiului, dacă acest lucru este pe lista de cereri din partea Rusiei?

Olga Stefanișina: Știi că aceste discuții au avut loc la acest nivel înainte de începerea războiului și ar trebui să vedem imaginea mai largă, că nu este vorba doar despre Ucraina și integritatea teritorială ucraineană și suveranitate, este și despre toate țările voastre și amenințările pe care tirania le practică în lume. Putin ar trebui oprit, la fel ca Hitler. Crimele de război din în Ucraina sunt pur și simplu copiate după ceea ce s-a întâmplat și a fost făcut de Germania nazistă. Practic Germania ar trebui să fie prima țară care se opune și care face toate lucrurile posibile și imposibile pentru a opri acest lucru, cunoscând experienţa pe care o au, povara acestei responsabilităţi pe care Germania o are față de întreaga lume de ani de zile şi decenii. Înțeleg că aceste lucruri sunt înțelese în multe capitale europene, dar prețul oricărei toleranțe pentru tot ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este libertatea și securitatea tuturor aliaților NATO și a Ucrainei. De aceea, nu ne concentrăm asupra ultimatumurilor foarte specifice. Este vorba despre oprirea acestei agresiuni și împiedicarea ei să se întâmple.

Olga Stefanișina: Nu vrem integrare în UE la pachet

Cristina Cileacu: Sunteți ministrul responsabil pentru integrarea în Uniunea Europeană şi, de asemenea, cu relaţia euro-atlantică. Răspunsul preşedintelui ucrainean cu privire la NATO pare să fie clar, Ucraina renunţă la această posibilitate. Dar la ce ne aşteptăm din punctul de vedere al Uniunii Europene, dacă vorbim de integrarea Ucrainei în blocul comunitar?

Olga Stefanișina: Voi încerca să spun pe scurt, dar foarte, foarte cuprinzător. Nu luăm în calcul cu adevărat nici o propunere de pachet, pentru că Georgia și Moldova au aplicat și ele pentru aderare. Suntem într-o situație foarte diferită, nu numai din cauza războiului, ci și al sângelui ucrainean, care curge practic pentru a treia oară în istoria sa de treizeci de ani, pentru viitorul său european, pentru apartenența la familia europeană.

Înainte de începerea războiului, Ucraina a fost unul dintre importatorii de top ai UE, una dintre cele mai mari piețe pentru Uniunea Europeană. Iar nivelul integrării noastre juridice şi economice a fost extrem de ridicat. În ultimii doi ani, împreună cu Uniunea Europeană am evaluat respectarea principiilor de bază ale UE, criteriile de la Copenhaga. Astfel, pregătirea tehnică a Ucrainei pentru aderarea la UE este extrem de ridicată. În timp ce se ia decizia de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, nu se pune problema dacă Germania sau Franţa vor să vadă Ucraina în Uniunea Europeană. Este vorba dacă Germania sau Franța sau orice alt stat membru consideră că Ucraina va învinge, pentru că atunci când Ucraina va învinge și câștigă această agresiune militară, Ucraina se va restabili, Ucraina va fi din nou un partener puternic și de încredere pentru UE. Prin urmare, luarea aceastei decizii pentru noi este despre dacă liderii europeni mai pot să creadă că Rusia ar putea câștiga acest război, iar dacă este așa, atunci ei nu vor lua decizia și noi nu vom fi acceptați în UE.

Ucraina nu mai face estimări în privința duratei invaziei ruse

Cristina Cileacu: Putin spune că are un plan și totul merge conform planului. Niciunul dintre noi nu ştie planul. Dar care sunt aşteptările voastre cele mai rele, în Kiev, în întreaga Ucraină?

Olga Stefanișina: Aș acorda atenție acestor cuvinte, care sunt pentru populația rusă. Dacă planul lui Putin era să piardă mai mulți soldați în Ucraina, în urmă cu 10 ani în Siria și Afganistan, dacă planul lui Putin era să se asigure că toate companiile de top din lume se retrag de pe piața rusă, dacă planul lui Putin a fost că poporul rus, populația să fie tăiați de la toate elementele de civilizație, de ce aveți nevoie de un astfel de lider?

Cristina Cileacu: Aliații NATO trimit Ucrainei arme şi alte echipamente militare. Credeți că acest sprijin este suficient pentru ucraineni, pentru moment?

Olga Stefanișina: Este important să înțelegem că nimeni nu poate face nici o prognoză despre durata acestei agresiuni militare și dezvoltarea ei. Înțelegem că efectul de multiplicare al sancțiunilor se va resimți curând, este nevoie de ceva timp. În timp, este foarte clar că Rusia este acum presată din toate părțile posibile, inclusiv de rezistența militară a Ucrainei. Având în vedere acest lucru, vreau să spun că nu există nicio estimare din partea noastră. Ne asigurăm că avem apărarea necesară și că răspundem nevoilor umanitare. Pe scurt, facem multe cu ajutorul antreprenorilor, companiilor și voluntarii noștri. Suntem națiunea acelor oameni care pot fi uniți în orice criză. Dar, desigur, nivelul de suferință și cel al crimelor comise pe teritoriul nostru este extrem de sever. Sprijinul ar trebui să fie permanent și continuu până în ultima zi a războiului.

Cum ajunge asistența umanitară la populația încercată din Ucraina

Cristina Cileacu: La nivelul oamenilor, ajung ajutoarele pentru populația din Ucraina în țară? Vedem aceste coridoare pentru refugiați, uneori Rusia le atacă. Dar, pe de altă parte, Ucraina are nevoie și de alimente, medicamente și de aprovizionare de toate tipurile.

Olga Stefanișina: Practic, am organizat toată logistica necesară pentru primirea asistenței umanitare din toate părțile lumii în Ucraina. De asemenea, lucrăm la împărțirea lor pe întregul teritoriu al Ucrainei, în regiunile care sunt afectate și care nu au posibilitatea să primească sau să obțină lucrurile necesare, inclusiv tratamentul medical, inclusiv toate echipamentele medicale necesare. Până în prezent, acest lucru se face în toată Ucraina cu, desigur, cu implicaţii grave în materie de securitate. Și din nou, sunt încă unele părți ale Ucrainei și câteva orașe care nu sunt sub controlul efectiv al guvernului ucrainean, unde sunt forțele armate ruse. Asta face parte din operaţiunea militară de asasinare a oamenilor, pentru a-i face să se teamă, se comit crime împotriva populaţiei civile. Bărbații au fost uciși, femeile au fost violate și mai mult de 50 de copii din aceste zone au murit pur şi simplu, inclusiv o familie care a fost bombardată pe stradă doar pentru că încercau să plece. Un copil şi o fată de şase ani au murit ieri în Mariupol, din cauză că nu au avut acces la hrană şi apă. Asta se întâmplă pe aceste teritorii, iar noi suntem dispuși să trimitem acolo ajutoare, pentru că sunt ucraineni care suferă, dar este exclusiv Rusia cea care blochează accesul. Apelăm la organizațiile internaționale ale Crucii Roșii și la sistemul ONU, inclusiv Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, să identifice și să documenteze aceste crime de război și fapte teroriste, să tragă la răspundere Rusia pentru necesitatea deschiderii și asigurarea funcționării coridoarelor umanitare.

Olga Stefanișina: China ar putea juca un rol crucial în încetarea focului

Cristina Cileacu: Este o superputere a lumii, mă refer la China, care pare să ajute Rusia să supraviețuiască sancțiunilor economice impuse de Occident. Dar, în același timp, trebuie să vă întreb, cum ajută China Ucraina, dacă o face?

Olga Stefanișina: Înainte de începerea războiului, aveam o dinamică foarte bună a relațiilor noastre economice cu China și, practic, am numit Ucraina „Noua Chină”, pentru că era un potențial enorm de arătat și aceste relații au fost considerate prietenoase din punct de vedere economic, deși nu am avut niciodată o politică foarte specifică pentru China, nu am avut anumite dosare. Acum înțelegem că, în ceea ce privește ajutorul umanitar și asistența umanitară, China sprijină Ucraina.

Dar chiar în acest moment, este foarte important ca sprijinul politic al Chinei pentru pace, stabilitate și protecție a populației civile din Ucraina și integritatea teritorială a Ucrainei să fie esențial prin comparație cu orice interes economic. Încercăm să ajungem la China cu acest mesaj, pentru că ei ar putea juca cu adevărat un rol crucial în încetarea focului și retragerea trupelor rusești, a Federației Ruse de pe teritoriul Ucrainei.