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Vicepreședintele, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru care Partidul Republican a pierdut

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jd vance profimedia
JD Vance. Foto: Profimedia
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După ce a păstrat tăcerea până acum, vicepreședintele Statelor Unite a publicat pe X un mesaj în care scrie, printre altele, că „adevăratul motiv pentru care republicanii au pierdut este evident pentru aproape toată lumea. Am pierdut din cauza războiului” din Iran, scrie The Guardian

Vicepreședintele JD Vance a afirmat că războiul împotriva Iranului a condamnat Partidul Republican la eșec în alegerile de la jumătatea mandatului, considerate pe scară largă drept un referendum asupra președinției lui Trump.

Este o intervenție interesantă, întrucât Vance, care a fost odată figura emblematică a eforturilor de negociere ale administrației Trump cu Teheranul, încearcă să se distanțeze de acest conflict nepopular în perspectiva unei posibile candidaturi la Casa Albă în 2028.

„Chiar și președintele a spus-o”, a menționat el. Deși Donald Trump a recunoscut, marți seara, că războiul a jucat un rol în dezastrul electoral al partidului său, el a repetat că acesta a fost justificat.

În acest mesaj foarte lung, J. D. Vance recunoaște că și costul vieții, precum și relația Statelor Unite cu Israelul au fost, de asemenea, factori determinanți. „Nu eram foarte încrezător la începutul serii, dar totuși m-a șocat”, a declarat el.

„Dacă doriți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem Senatul pentru următorii 6 ani, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care a meritat plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, cel puțin este o atitudine onestă.”

„Toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre ce urmează de aici trebuie să pornească de acolo,”, a adăugat Vance, care se pare că a fost sceptic în privința războiului nerezolvat, pe care Trump l-a declanșat în februarie alături de Israel.

Editor : M.C

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