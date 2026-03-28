Video Vicepreședintele SUA este obsedat de OZN-uri: „Nu cred că sunt extratereștri, ci demoni”

jd vance
JD Vance, vicepreședintele SUA / Sursa foto: Profimedia Images

Vicepreședintele american J.D. Vance susține că adevărul despre extratereștri va fi dezvăluit în timpul administrației Trump și recunoaște că acesta este și una dintre principalele sale curiozități personale. Oficialul american este de părere că extratereștrii sunt, de fapt, demonii despre care se vorbește în creștinism.

„Nu am putut încă să dedic suficient timp pentru a înțelege cu adevărat subiectul, dar o voi face, credeți-mă. Mă obsedează. Mi-am spus de mai multe ori până acum că mă voi duce în Area 51, în New Mexico, pentru a afla ce se află în spatele acestor dosare, dar, din păcate, programul nu mi-a permis asta. Însă crede-mă când îți spun că sunt mai curios decât oricine altcineva și mai am trei ani în care mă aflu printre persoanele care pot obține documente clasificate. Voi afla adevărul! (...) Îmi rămân încă trei ani ca vicepreședinte. Voi analiza în profunzime dosarele privind OZN-urile", a declarat J.D. Vance, în podcastul conservatorului Benny Johnson, potrivit Agerpres.

Oficialul american a subliniat că nu îi percepe ca pe extratereștri, ci mai degrabă ca pe niște demoni. Vicepreședintele, catolic practicant, convertit în 2019, a explicat că folosește acest termen în sens creștin, evocând "ființe celeste care zboară peste tot și care le fac oamenilor lucruri bizare".

„Nu cred că sunt extratereștri, oricum; cred că sunt demoni, de fapt, dar aceasta este o discuție mai lungă. Ce vreau să spun este că toate marile religii ale lumii, inclusiv creștinismul – cea în care cred eu – au înțeles că există lucruri ciudate dincolo de ceea ce vedem. Sunt fenomene foarte greu de explicat și, în mod natural, atunci când aud despre ceva supranatural, mă raportez la învățăturile creștine, care spun că există multe lucruri bune în lume, dar și multe rele. Cred că unul dintre cele mai importante trucuri ale diavolului a fost să îi convingă pe oameni că nu există", a adăugat acesta.

Vicepreședintele american a fost întrebat și despre declarațiile lui Donald Trump din luna februarie. Președintele SUA a invocat "marele interes" al publicului și a spus că vrea să le ordone agențiilor federale să identifice și să publice dosarele despre extratereștri și OZN-uri, solicitate de americani de decenii.

Declarația președintelui Trump vine după afirmațiile predecesorului său, Barack Obama, care a răspuns unei întrebări privind existența extratereștrilor. Acesta a precizat că extratereștrii "sunt reali, dar nu i-am văzut".

„Nu știu dacă sunt reali sau nu", a comentat Donald Trump, criticând dezvăluirea de "informații clasificate" de către fostul președinte democrat.

În 2024, biroul Pentagonului specializat în aceste chestiuni, numit AARO, a informat că nu a găsit "nicio probă empirică" care să susțină concluzia că anumite "fenomene anormale neidentificate" ar fi de origine extraterestră sau că guvernul american ar ascunde astfel de dovezi.

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Cum arăta lumea în 1998, anul ultimului Campionat Mondial la care a participat România
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi...
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimii ani din viața lui Nicholas Brendon. Avea probleme grave de sănătate, care i-au...
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”