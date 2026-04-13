Video Victor Negrescu, despre alegerile din Ungaria: „Sunt o oportunitate pentru UE. Putem avea o Europă mai unită și decizii luate mai ușor”

Fondurile europene, miza principală O Europă mai unită și decizii mai rapide

Rezultatul alegerilor din Ungaria, soldat cu înfrângerea lui Viktor Orban, reprezintă o oportunitate pentru Uniunea Europeană de a lua decizii mai ușor și de a avea dezbateri reale, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, într-o intervenție la Digi24. Acesta a subliniat că votul masiv arată importanța democrației și ar putea marca un nou început pentru Ungaria în relația cu UE.

Negrescu a explicat că, în ultimii ani, Ungaria a fost un factor de blocaj în Uniunea Europeană, inclusiv în privința negocierilor de aderare ale Republica Moldova, dar și în alte dosare importante.

„Guvernul de la Budapesta bloca foarte mult proiectele europene și nu ne permitea să mergem înainte cu politici necesare cetățenilor”, a spus acesta, menționând și suspiciuni privind relațiile apropiate cu Rusia.

Fondurile europene, miza principală

Europarlamentarul a subliniat că una dintre cele mai importante consecințe ar putea fi deblocarea fondurilor europene, inclusiv aproximativ 17 miliarde de euro din PNRR.

Potrivit acestuia, fondurile de coeziune ar putea fi accesate relativ rapid, însă pentru cele din PNRR există un termen-limită în august 2026, iar Ungaria ar putea beneficia de o eventuală clemență din partea Bruxelles-ului.

Totodată, a explicat că România ar trebui să sprijine aceste demersuri, deoarece deblocarea fondurilor ar putea aduce beneficii și pentru programele transfrontaliere.

O Europă mai unită și decizii mai rapide

În opinia sa, schimbarea politică ar putea facilita adoptarea unor poziții comune la nivel european, inclusiv în contextul războiului și al sprijinului pentru Ucraina, deși Peter Magyar are o abordare mai precaută.

Totodată, europarlamentarul a subliniat importanța viitoarelor dezbateri privind bugetul european multianual, unde este nevoie de consens între statele membre.

Acesta consideră că rezultatul alegerilor din Ungaria ar putea avea efecte și în regiune, inclusiv în România, unde partidele anti-europene au preluat o parte din retorica guvernului Orban: „Această înfrângere arată că retorica extremistă începe să își piardă din susținere”. 

Legat de fondurile din PNRR, pe care România riscă să le piardă, Negrescu a atras atenția că este nevoie de o coordonare mai eficientă la nivel guvernamental pentru a utiliza integral resursele până la termenul-limită.

