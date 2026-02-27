Live TV

Victor Orban folosește inteligența artificială pentru a transforma Ucraina în „dușmanul" Ungariei înainte de alegeri

Victor Orbán folosește inteligența artificială pentru a transforma Ucraina în „dușmanul" Ungariei înainte de alegeri.

Premierul ungar Viktor Orbán și-a construit campania electorală în jurul unui mesaj dur împotriva Ucrainei, prezentând Kievul drept principala amenințare la adresa Ungariei, într-un moment în care sondajele îl arată în dificultate înaintea alegerilor. Printr-o ofensivă mediatică amplă, inclusiv cu materiale generate cu ajutorul inteligenței artificiale și mesaje anti-UE, cel mai longeviv lider din Uniunea Europeană încearcă să își mobilizeze electoratul mutând dezbaterea de la problemele interne către războiul din țara vecină, scrie The Guardian.

Plătite de guvernul său populist de dreapta și realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, panouri publicitare care îi înfățișează pe Volodimir Zelenski și oficiali ai Uniunii Europene cu mâinile întinse au împânzit Ungaria.

„Mesajul nostru către Bruxelles: Nu vom plăti!”, se arată în reclama finanțată din bani publici, reluând mesajele difuzate la radio, televiziune și pe rețelele sociale. Este parte din strategia electorală lansată de Viktor Orban, cel mai longeviv lider din UE, într-un moment în care se află în urma rivalilor în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor.

Strategia urmărește să convingă alegătorii că cea mai mare amenințare pentru țară nu sunt serviciile publice în declin, creșterea costului vieții sau stagnarea economică, ci Ucraina vecină.

„În esență, Ucraina este prezentată drept principalul inamic”, a declarat Zsuzsanna Végh, analist la German Marshall Fund.

„Nu este vorba doar despre Ucraina în sine, ci se înscrie în strategia clasică a partidului de guvernământ de a-și mobiliza electoratul prin generarea fricii în societate.”

În 2018, când Orbán urmărea al treilea mandat consecutiv de prim-ministru, el și partidul său, Fidesz, au alimentat temerile legate de migrație.

În 2022, la cinci săptămâni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, Orbán a susținut, fără dovezi, că opoziția ar trimite trupe ungare să lupte în război.

În actualul scrutin, în fața unei provocări fără precedent din partea fostului membru de rang înalt al propriului partid, Peter Magyar, strategia pare intensificată.

„Vedem cu siguranță o escaladare semnificativă”, a spus Végh. „

Pe lângă retorică, inteligența artificială este utilizată pe scară largă pentru a crea mesaje și imagini false care să consolideze mesajul guvernului.”

În ultimele zile, campania a depășit granițele țării, după ce guvernul ungar a refuzat să aprobe cel mai recent pachet de sancțiuni al UE și un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, invocând perturbări ale aprovizionării cu petrol rusesc care tranzitează Ucraina.

Decizia a stârnit nemulțumire în rândul liderilor europeni. Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a descris poziția Ungariei drept „șocantă”, amintind că Budapesta a fost ea însăși invadată în secolul XX de trupele sovietice. Ministrul suedez pentru afaceri europene, Jessica Rosencrantz, l-a acuzat pe Orbán că folosește Ucraina drept „sac de box”.

Sondajele independente sugerează că partidul Tisza al lui Magyar are un avans considerabil în fața Fidesz. În acest context, guvernul și-a intensificat atacurile la adresa Ucrainei. Orbán a susținut recent, fără a prezenta dovezi, că Ucraina ar plănui să perturbe sistemul energetic al Ungariei și a anunțat trimiterea de trupe pentru protejarea infrastructurii.

Ulterior, Orbán a publicat pe rețelele sociale o scrisoare deschisă adresată lui Zelenski, acuzându-l că „lucrează pentru a forța” Ungaria să intre în războiul cu Rusia și că „coordonează eforturi” pentru a aduce la putere la Budapesta un guvern pro-Ucraina.

Pentru mulți ungari, direcția campaniei a devenit clară după lansarea unui videoclip electoral generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care o fetiță plânge la fereastră, imaginile fiind intercalate cu scene în care tatăl ei este executat în război. Mesajul videoclipului transmitea: „Acum este doar un coșmar, dar Bruxelles-ul se pregătește să-l transforme în realitate. Să nu ne asumăm riscuri. Fidesz este alegerea sigură.”

Magyar a condamnat videoclipul, calificându-l drept „dezgustător, de neiertat și profund revoltător”.

„Aceasta nu este politică, este manipulare lipsită de suflet”.

Pe străzile din Budapesta, opiniile sunt împărțite. Un susținător al lui Orbán a declarat că sprijină blocarea ajutorului UE pentru Ucraina, afirmând că Europa nu face pași reali spre pace. Un alt alegător a spus că nu vede de ce Ungaria ar trebui să se implice.

Susținătorii opoziției avertizează însă că strategia electorală a lui Orbán riscă să izoleze țara pe termen lung și să o apropie din nou de influența Rusiei.

Potrivit analistului András Bíró-Nagy, director al institutului Policy Solutions din Budapesta, alegerile s-au transformat într-o confruntare între două narațiuni: pe de o parte, discursul lui Orbán despre amenințarea existențială reprezentată de război și riscul creșterii prețurilor la energie; pe de altă parte, campania lui Magyar, axată pe costul vieții, servicii publice și combaterea corupției.

În următoarele săptămâni se va vedea care dintre aceste teme îi mobilizează mai mult pe alegători. Influența mediatică și resursele considerabile ale lui Orbán ar putea juca un rol decisiv.

În ultimii ani, opinia publică din Ungaria s-a schimbat semnificativ, arată cercetările citate, majoritatea populației trecând de la susținerea sprijinului financiar al UE pentru Ucraina la opoziție.

Rezultatul este că, pentru mulți ungari, invazia Rusiei în Ucraina este percepută drept un conflict între două țări slave nepopulare, context în care Orbán încearcă să câștige voturi intensificând retorica anti-Ucraina.

