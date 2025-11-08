Victorie majoră pentru Viktor Orban. Donald Trump acordă Ungariei o scutire de la sancţiunile importului de petrol și gaz rusesc

Președintele american Donald Trump a decis să excepteze Ungaria de la sancțiunile impuse pentru achizițiile de petrol și gaz din Rusia, pentru o perioadă de un an, a confirmat un oficial al Casei Albe pentru BBC. Decizia vine după ce liderul de la Washington a declarat anterior că analizează o posibilă derogare pentru premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din Europa, care a menținut legături strânse cu Moscova de la începutul războiului din Ucraina.

În timpul vizitei lui Orban la Casa Albă, vineri, Trump a explicat că ia în calcul această excepție deoarece „îi este foarte dificil [lui Orban] să obțină petrol și gaz din alte regiuni”.

Hotărârea vine la doar o lună după ce Statele Unite au pus pe lista neagră două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, amenințând cu sancțiuni țările care continuă să cumpere de la acestea.

După întâlnirea dintre cei doi lideri, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a scris pe platforma socială X că Washingtonul a acordat Budapestei „o derogare completă și nelimitată” de la sancțiunile pe energie. Totuși, un oficial american a precizat ulterior că excepția este limitată la un an, potrivit sursei citate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Victorie majoră pentru liderul de la Budapesta

Pentru Viktor Orban, decizia reprezintă o victorie diplomatică majoră, după ce liderul ungar avertizase că sancțiunile americane ar fi devastat economia țării sale.

În timpul discuțiilor publice de la Casa Albă, Trump s-a arătat înțelegător față de situația Ungariei, o țară fără ieșire la mare, dependentă de energia rusească. Cu toate acestea, nu a oferit atunci o garanție clară. Ulterior, însă, s-a confirmat că președintele american a aprobat oficial excepția pentru un an, o decizie surprinzătoare, având în vedere poziția sa dură față de companiile care fac afaceri cu Rusia.

În schimb, Budapesta a fost de acord să cumpere gaze naturale americane în valoare de câteva sute de milioane de dolari, ca parte a înțelegerii. Acordul riscă însă să provoace nemulțumiri în multe capitale europene, unde poziția prietenoasă a Ungariei față de Moscova este de mult criticată.

Orban, un apropiat politic și personal al lui Trump, a adoptat de-a lungul anilor un discurs asemănător celui promovat de fostul lider american, în special pe teme precum imigrația sau valorile conservatoare. Această loialitate pare acum să-i aducă un tratament preferențial, într-un moment delicat, înaintea alegerilor de primăvară din Ungaria.

Trump a adăugat că, deși Ungaria se confruntă cu provocări logistice speciale, inclusiv lipsa accesului la mare, este „foarte deranjat” de alte țări europene care continuă să cumpere resurse din Rusia, deși nu sunt izolate geografic.

Citește și: VIDEO Trump laudă România: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”. Ce spune Pete Hegseth despre trupele de la Mihail Kogălniceanu

„Îl cunoaște foarte bine pe Putin”

De partea sa, Viktor Orban a apărat din nou relațiile energetice cu Moscova, susținând că „conductele nu sunt ideologice sau politice, ci o realitate fizică”, din cauza lipsei porturilor maritime. Premierul ungar folosește dependența de petrolul și gazul rusesc atât pentru a-și justifica politica externă, cât și pentru a promite alegătorilor „energie ieftină din Rusia”.

În cadrul întâlnirii, cei doi lideri au discutat și despre războiul din Ucraina, prima discuție oficială de la revenirea lui Trump la putere. Președintele american a afirmat că Orban „îl cunoaște foarte bine pe Putin” și că „simte că acest război se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”.

La rândul său, Orbán a susținut că doar Ungaria și Statele Unite își doresc cu adevărat pacea în Ucraina. „Toate celelalte guverne preferă continuarea războiului, crezând, în mod eronat, că Ucraina poate câștiga pe front”, a spus premierul ungar.

Când Trump l-a întrebat dacă „Ucraina nu poate câștiga acel război”, Orban a răspuns: „Știți, un miracol se poate întâmpla”.

În afara chestiunilor legate de energie, industria auto ungară, puternic orientată spre export, a fost afectată de noile tarife impuse de Trump asupra bunurilor europene, ceea ce adâncește problemele unei economii deja fragile.

În ciuda tensiunilor frecvente dintre Budapesta și Bruxelles pe teme precum migrația, statul de drept sau democrația, Trump a îndemnat liderii europeni să „îl respecte foarte mult pe acest lider, pentru că a avut dreptate în privința imigrației”.

Citește și: VIDEO Momentul în care Viktor Orban îl întrerupe pe Trump și-i spune că o vrea pe secretara de presă Leavitt, să lucreze în Ungaria pentru el

Editor : C.S.