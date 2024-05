VIDEO. Antony Blinken, din nou la Kiev: A cântat la chitară într-un bar și a mâncat pizza alături de Kuleba, într-un restaurant

În vizită la Kiev, șeful diplomației americane și ministrul ucrainean de externe au vizitat un restaurant fondat de un veteran de război și au mâncat pizza. Antony Blinken s-a arătat hotărât să încerce cât mai multe feluri de mâncare cu specific ucrainean, la vizitele următoare. O altă mare pasiune a secretarului de Stat și-a găsit loc în programul vizitei la Kiev - Blinken a cântat la chitară într-un bar, unde a primit ropote de aplauze.

Antony Blinken, secretarul american de Stat: Așadar, pizza ucraineană cu șuncă și ceapă. Cred că asta o face diferită. A, da, văd și câțiva cârnați aici.

Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe: Am plăcerea să vă informez că am savurat două pizza ucrainene. De fapt, una dintre ele chiar se numește „ucraineană”. Și cu această ocazie am avut o conversație productivă. Sper că ți-a plăcut pizza, deoarece cu siguranță ai mai multă experiență în degustarea lor în întreaga lume.

Antony Blinken, secretarul american de Stat: Pizza de aici este delicioasă, o recomand cu căldură. Pizza „ucraineană”, așa cum ați numit-o, a fost excelentă, nu ar fi putut fi mai bună. Sunt cât se poate de mulțumit că prietenul meu m-a dus în acest tur culinar al Kievului, care sper să continue în lunile și anii următori. Statele Unite sunt alături de voi, la fel și cea mai mare parte a lumii. Nu luptă doar pentru Ucraina, ci și pentru lumea liberă. Iar lumea liberă este alături de voi.

Editor : Liviu Cojan