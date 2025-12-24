Buncărul secret din spatele caloriferului în care se ascundea un lider al Camorrei din Napoli. Ciro Andolfi era căutat din 2022

Poliţia italiană l-a arestat pe un şef al organizaţiei criminale Camorra din Napoli, îndelung căutat, după ce l-a descoperit într-o cameră secretă din interiorul unui apartament.

Ciro Andolfi, care figurează pe lista celor mai periculoşi 100 de fugari a Ministerului de Interne italian, a fost arestat într-un apartament din cartierul Barra din Napoli, a anunţat poliţia miercuri.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani era căutat din 2022 şi urmează să ispăşească acum o sentinţă de opt ani şi trei luni de închisoare pentru alte condamnări anterioare, au declarat anchetatorii, potrivit Agerpres.

Printre condamnările anterioare figurează apartenenţa la o organizaţie criminală de tip mafiot, extorcare în stil mafiot şi corupţie.

Imagini făcute publice de Carabinieri arată ofiţeri de poliţie intrând în clădire noaptea, când au descoperit un spaţiu ascuns în spatele peretelui unei camere. Intrarea în ascunzătoare era ascunsă în spatele unui radiator.

În spatele zidului, în imagini poate fi văzut un coridor strâmt care duce în ascunzătoare, în care se aflau o mică colivie şi o statuie a Fecioarei Maria.

Bandele din Camorra operează în general în Napoli şi în regiunea înconjurătoare Campania. Spre deosebire de Cosa Nostra, o organizaţie cu o structură ierarhică, Camorra este formată din clanuri autonome.

Editor : M.B.