VIDEO Coloană de fum deasupra ambasadei SUA în Kuweit. Anunțul misiunii diplomatice

Sursa: captură video

Un fum negru şi dens se ridica luni deasupra clădirii ambasadei SUA în Kuweit, a relatat un jurnalist al AFP, în timp ce Iranul continuă loviturile asupra vecinilor săi din Golf ca răspuns la atacurile americano-israeliene, potrivit Agerpres.

Sirenele au răsunat mai devreme în capitala kuweitiană, iar autorităţile au informat că au interceptat un număr neprecizat de drone.

„Nu veniţi la ambasadă”, a transmis misiunea americană într-un comunicat, menţionând că există o „ameninţare persistentă de atac cu rachete şi drone” şi că personalul ambasadei este „consemnat la faţa locului”.

Iranul întreprinde lovituri asupra statelor bogate din Golf începând de sâmbătă, ca ripostă la moartea ayatollahului Khamenei, ucis într-un atac israeliano-american.

Luni dimineaţă au fost auzite noi explozii în Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama.

