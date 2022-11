VIDEO Fenomen meteorologic rar: furtună de zăpadă cu tunete şi fulgere, în statul New York

Un fenomen meteorologic rar, furtună de zăpadă cu tunete și fulgere, i-a luat prin surprindere pe americanii din vestul statului New York, aflat sub atenționări de vreme extremă. Meteorologii se așteaptă ca în unele orașe din regiune stratul de ninsoare să fie „istoric”, de peste 1,5 metri, scrie CNN.

Statul New York a fost lovit de o furtună de zăpadă catalogată ca fiind una de proporții istorice. Autoritățile au decretat stare de urgență, au emis avertizări de călătorie și au interzis circulația în unele zone după lăsarea întunericului.

Vestul statului New York a fost paralizat peste noapte de zăpadă. Guvernatorul a decretat, înainte să se lumineze, stare de urgență. Cea mai gravă situație este în continuare în orașul Buffalo.

Localnicii au luat parte vineri la un fenomen bizar: a nins abundent, în vreme ce fulgere luminau cerul, iar tunetele bubuiau.

Zăpada cu tunete este un fenomen rar, care se întâlneşte doar în cele mai puternice furtuni de iarnă, viscole intense şi aşa-zisele „cicloane bombă”.

Fenomenul de furtună cu fulgere şi tunete pe timp de iarnă este explicabil prin instabilitatea atmosferică accentuată, care necesită aer cald. Acest lucru se întâlneşte des primăvara şi vara, dar nu la fel de mult în timpul furtunilor de zăpadă din timpul iernii.

Mecanismele care stau la baza ninsorii torenţiale sunt aceleaşi ca în cazul furtunilor obişnuite - e nevoie de o combinaţie de umiditate deasupra suprafeţei Pământului, instabilitate în aer şi un mecanism de curenţi ascendenţi.

Iar acolo unde există tunet, există şi fulgere, doar că dincolo de privelişetea superbă, există şi un grad de pericol, aşa că oamenii ar trebui să rămână la adăpost.

Totuşi, fulgerele asociate cu furtunile de zăpadă sunt mult mai puţin frecvente decât în timpul furtunilor de vară şi sunt, în general, descărcări de la nor la nor, spre deosebire de trăsnete, când descărcarea are loc cu solul.

Mai există o deosebire: zgomotul tunetului pe timpul furtunii de zăpadă nu se aude la fel ca la furtunile obişnuite. Ninsoarea abundentă înăbuşă sunetul, făcându-l să sune mai atenuat, şi nu ca o bubuitură puternică şi răsunătoare.