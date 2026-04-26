News Alert VIDEO Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au fost evacuaţi şi sunt „în siguranţă”

Este alertă maximă la Washington D.C în urma unui incident armat. Un bărbat a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte al SUA. Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul de la Casa Albă, soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Suspectul, un bărbat de 31 de ani, a fost capturat după ce a deschis focul asupra angajaților servicilor secrete. Avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie”, a declarat într-un comunicat serviciul însărcinat cu protecţia înalţilor demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată, potrivit News.ro.

President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner.

Au fost prezenți, de asemenea, vicepreședintele J. D. Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul de Stat Marco Rubio. Președinta Asociației Corespondenților de la Casa Albă (WHCA), Weijia Jiang, a declarat că nimeni nu a fost rănit și că evenimentul a fost amânat, scrie Le Monde.

Un bărbat a fost arestat rapid și reținut. El va compărea luni în fața justiției, au anunțat autoritățile.

„Ce seară la Washington!”, a scris imediat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social. La aproape două ore după incident, președintele american a ținut chiar o conferință de presă la Casa Albă, precizând că bărbatul arestat era din California. De asemenea, a difuzat un videoclip pe contul său de pe rețeaua socială, în care se vedea suspectul forțând perimetrul de securitate, precum și două fotografii cu acesta încătușat la pământ.

Donald Trump a lăudat munca serviciilor de securitate şi a declarat că un suspect a „fost reţinut”.

„Ce seară în Washington! Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris el pe platforma sa.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, s-au pus la adăpost. Preşedintele şi soţia sa au fost evacuaţi de urgenţă de agenţii secreţi.

Poliţiştii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei americane.

„Un potențial asasin”

„A fost, într-un fel, foarte frumos, cu adevărat un lucru foarte frumos să vezi un bărbat năpustindu-se asupra unui punct de control de securitate, înarmat cu mai multe arme, și a fost neutralizat de câțiva membri foarte curajoși ai Serviciului Secret, care au acționat foarte rapid”, a declarat președintele american, care a adăugat că presupusul trăgător era un „lup singuratic nebun”.

Focuri de armă în afara sălii de dineu

Persoanele prezente la fața locului au declarat că au auzit ceea ce au crezut a fi între cinci și opt focuri de armă. Într-un videoclip al Agenției France-Presse (AFP), președintele Trump, îmbrăcat în smoking și papion, este așezat la masa de onoare în timp ce se aud zgomote surde care, la început, nu provoacă nicio reacție. Abia după câteva secunde oaspeții par să-și dea seama că s-a produs un incident, Prima Doamnă, Melania Trump, arătând o expresie îngrijorată, în timp ce președintele pare impasibil, scrie Le Monde.

Agenți de securitate înarmați până în dinți au intervenit foarte rapid și l-au evacuat pe președinte spre partea stângă a podiumului. Muzica de fundal s-a oprit, în timp ce alți agenți săreau peste mese și încercau să protejeze publicul. În timp ce în sală se așternea tăcerea, invitații, așezați la mese rotunde acoperite cu fețe de masă albe, se ascundeau sub mese după un moment de stupoare.

Focurile de armă au avut loc într-o „zonă de control” din afara sălii unde se desfășoară cina corespondenților, a precizat Serviciul Secret.

Potrivit agenției Associated Press (AP), hotelul Hilton, unde se organizează cina de ani de zile, rămâne deschis pentru clienții obișnuiți pe durata evenimentului. Atenția se concentrează, de obicei, asupra sălii de bal, iar persoanele care nu participă la cină sunt supuse unor controale minime. Acest lucru a provocat, în ultimii ani, perturbări în hol și în alte spații publice, inclusiv incidente în care forțele de securitate au intervenit pentru a evacua persoane care desfășurau bannere sau organizau o manifestație.

În fața acestui hotel, președintele Ronald Reagan a fost rănit prin împușcare în 1981, în timpul unei tentative de asasinat. Hotelul Hilton din Washington nu este „o clădire deosebit de sigură”, a criticat, de altfel, Donald Trump, în cadrul conferinței sale de presă.

Președintele american a recunoscut totuși că dispozitivul de control „era foarte sigur”, suspectul fiind interceptat înainte de a se apropia de sala de bal unde se aflau invitații.

O cină evitată până atunci de Donald Trump

Ca în fiecare an, câteva sute de persoane urmau să participe, sâmbătă, la acest eveniment organizat de WHCA.

Donald Trump participa pentru prima dată în calitate de președinte al Statelor Unite. Milionarul, spre deosebire de toți predecesorii săi din anii 1920, a boicotat până acum întotdeauna evenimentul în calitate de președinte.

El a participat în calitate de invitat în 2011, fiind ținta unei serii de remarci sarcastice din partea președintelui democrat Barack Obama.

De asemenea, a participat la eveniment în calitate de simplu cetățean în 2015.

Această cină, la care participă sute de jurnaliști și directori de presă împreună cu invitații lor din lumea politică și economică, are loc în fiecare an la sfârșitul lunii aprilie. Ea permite strângerea de fonduri pentru burse și premii. Acest eveniment este prezentat de susținătorii săi ca o sărbătoare a libertății presei, amintește Le Monde.

