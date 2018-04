VIDEO. Gestul sugestiv al unei fetițe de 10 ani a devenit simbolul protestelor anti-poluare din Volokolamsk, unde zeci de copii au fost spitalizați

O fetiță de 10 ani din Rusia a devenit vedetă pe internet după ce a făcut un gest sugestiv la adresa lui Andrei Vorobiev, guvernatorul regiunii Moscova.

Gestul Taniei Lozova, din Volokolamsk, simbolizând mazilirea guvernatorului de Moscova, s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Tania a devenit un simbol al protestului din Volokolamsk împotriva apatiei autorităților față de factorii poluanți care amenință sănătatea locuitorilor.

Locuitorii din Moscova şi din regiunea acesteia au fost avertizaţi săptămâna trecută nu iasă afară din case, la câteva zile după ce zeci de copii care locuiau în apropierea unei gropi de gunoi cu deşeuri toxice au fost spitalizaţi.

„Fetița în roz ar trebui să candideze la postul de guvernator”, a scris un utilizator Twitter.

„Apropo, Tania a luat cuvântul la toate protestele de acolo. Tania este cool, fiți ca Tania”, se arată într-o postare a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi.

Tanya Lozova, a 10-year-old girl from Volokolamsk, has become an Internet star after making a throat-slitting gesture at the governor of the Moscow region. https://t.co/EtCipLbBvU pic.twitter.com/32SRpw36Ks