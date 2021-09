VIDEO. Imagini apocaliptice la metroul din New York, în urma inundațiilor istorice

Inundații istorice pe coasta de Est a Statelor Unite din cauza uraganului Ida. Cel puțin opt oameni au murit în New York, puternic lovit de ploi torențiale. Situația este atât de gravă, încât pentru prima dată în istoria orașului a fost declarată stare de urgență pentru inundații bruște și viituri. În cel mai mare oraş american, apele s-au revărsat la metrou, pe străzi şi în casele oamenilor.

Sunt inundaţii istorice în cea mai mare metropolă americană. Potopul a închis metroul, iar zeci de curse de trenuri şi zboruri au fost suspendate sau anulate.

Situația nu a stat diferit nici pe străzi. Zeci de mașini au fost luate de viituri, traficul rutier a fost complet dat peste cap și multe case au fost inundate.

De vină este coada uraganului Ida, care a făcut ravagii în sudul Americii. Retrogradată între timp la categoria furtună tropicală, vijelia continuă acum să facă pagube şi victime și în nord-estul Statelor Unite.

Cel puțin 8 oameni au murit din cauza inundațiilor masive

NBC New York a relatat că o persoană a murit în New Jersey, iar alte şapte şi-au pierdut viaţa la New York City, inclusiv un băiat în vârstă de 2 ani. Media locale au relatat că victimele au rămas blocate în subsoluri când oraşul a fost inundat în timpul furtunii.

Deplasarea tuturor vehiculele, care nu aparţin serviciilor pentru intervenţii de urgenţă, a fost interzisă pe străzile din New York City până joi la ora locală 5:00 din cauza condiţiilor meteorologice.

Cel puţin cinci avertizări de viituri au fost emise miercuri seară de Serviciul Naţional de Meteorologie din SUA, fiind vizată regiunea cuprinsă între zona de vest din Philadelphia şi în nordul New Jersey.

Imagini apocaliptice la metroul din New York

Circulaţia pe aproape toate liniile de metrou din New York a fost suspendată miercuri seară, după ce rămăşiţele uraganului Ida au provocat ploi torenţiale şi au sporit riscul de alunecări de teren şi tornade, a relatat anterior CNN.

În imaginile de pe reţelele sociale se poate vedea cum apa curge pe peroanele şi trenurile de metrou din New York City. Circulaţia trenurilor de metrou este "limitată'' din cauza inundaţiilor, conform Autorităţii Metropolitane de Transport.

Echipele de intervenţie au evacuat mai multe persoane din sistemul de metrou, a anunţat preşedintele interimar şi CEO-ul instituţiei, Janno Lieber, citat într-un comunicat.

Totodată, Aeroportul Newark Liberty din New Jersey a anunţat pe Twitter că se confruntă cu ''inundaţii severe'' şi a precizat că a reluat în mod ''limitat'' operaţiunile aproape de miezul nopţii, după ce toate zborurile fuseseră suspendate miercuri seara.

