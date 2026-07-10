Video Incendiu de vegetație devastator în Spania. 12 oameni au murit Data actualizării: 10.07.2026 08:01 Data publicării: 10.07.2026 07:45 Incendii devastatoare în Spania. Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un incendiu de vegetație devastator a curmat viața a cel puțin 12 oameni în sudul Spaniei. Serviciile de urgență spun că i-au găsit pe unii dintre ei în mașini, aparent încercând să fugă de flăcări. Cel puțin 28 de morți după un incendiu la o fabrică din „capitala pantofilor”, în China 70 de mii de români ajung anual la spital, din cauza alimentelor alterate. Pericolul fructelor și legumelor ținute în soare, în piețe Incendiu la metrou după furtună: stația Universitate, blocată. Călătorii au fost evacuați Canicula afectează creierul. Care sunt principalele simptome date de „ceața mentală” și cum pot fi ele contracarate Animalele de companie, extrem de vulnerabile la caniculă. Care sunt semnele insolației la câini Arșița face prăpăd în „Sahara Olteniei”. Culturi întregi, în pericol din cauza temperaturilor extreme: „E dezastru!” Furtuni după caniculă: Acoperișuri smulse, copaci doborâți și mașini avariate. Pompierii au intervenit în 6 județe Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO din România Mai multe zone de case au fost evacuate, în timp ce echipaje terestre și aeriene de pompieri au lucrat toată noaptea pentru a încerca să controleze și să stingă incendiul.Focul a izbucnit ieri după-amiază și a fost semnalat la 112 de peste 150 de apeluri de la localnici și oameni care treceau cu mașina prin zonă.Situația s-a agravat rapid. Incendiul a avansat cu o viteză neobișnuită, din cauza rafalelor puternice de vânt, și s-a răspândit în mai multe direcții prin tufișurile uscate de secetă.Cauza oficială nu a fost încă stabilită, dar martorii spun că ar fi fost declanșat de căderea unei linii electrice.Spania este în prezent afectată de un nou episod canicular. Țara este în prima linie a schimbărilor climatic și se confruntă cu valuri de căldură tot mai lungi. Editor : M.B. Etichete: spania incendiu victime canicula Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni... 3 Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au... 4 Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale... 5 Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...