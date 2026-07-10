Un incendiu de vegetație devastator a curmat viața a cel puțin 12 oameni în sudul Spaniei. Serviciile de urgență spun că i-au găsit pe unii dintre ei în mașini, aparent încercând să fugă de flăcări.

Mai multe zone de case au fost evacuate, în timp ce echipaje terestre și aeriene de pompieri au lucrat toată noaptea pentru a încerca să controleze și să stingă incendiul.

Focul a izbucnit ieri după-amiază și a fost semnalat la 112 de peste 150 de apeluri de la localnici și oameni care treceau cu mașina prin zonă.

Situația s-a agravat rapid. Incendiul a avansat cu o viteză neobișnuită, din cauza rafalelor puternice de vânt, și s-a răspândit în mai multe direcții prin tufișurile uscate de secetă.

Cauza oficială nu a fost încă stabilită, dar martorii spun că ar fi fost declanșat de căderea unei linii electrice.

Spania este în prezent afectată de un nou episod canicular. Țara este în prima linie a schimbărilor climatic și se confruntă cu valuri de căldură tot mai lungi.

Editor : M.B.