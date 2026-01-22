Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu.

Potrivit poliției și imaginilor difuzate de presa elvețiană, a luat foc un chioșc de lemn aflat lângă un hotel din apropiere, unde se vindeau preparate locale.

Zona s-a umplut rapid de fum înecăcios, ceea ce a provocat evacuarea, ca măsură de precauție. Incendiul a fost stins rapid și fără victime.

Un oficial al Casei Albe a dat asigurări că președintele Donald Trump nu a fost afectat. Luase cuvântul acolo mai devreme, în cursul zilei, dar părăsise deja incinta cu o oră înainte de incident.

