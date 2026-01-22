Live TV

Video Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată

Data actualizării: Data publicării:
incendiu davos
Sursa: captură video

Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu.

Potrivit poliției și imaginilor difuzate de presa elvețiană, a luat foc un chioșc de lemn aflat lângă un hotel din apropiere, unde se vindeau preparate locale.

Zona s-a umplut rapid de fum înecăcios, ceea ce a provocat evacuarea, ca măsură de precauție. Incendiul a fost stins rapid și fără victime.

Un oficial al Casei Albe a dat asigurări că președintele Donald Trump nu a fost afectat. Luase cuvântul acolo mai devreme, în cursul zilei, dar părăsise deja incinta cu o oră înainte de incident.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Digi Sport
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
groenlanda protest trump
„Minte”: Anunțul lui Trump, întâmpinat cu neîncredere în Groenlasnda
Emmanuel Macron
Ochelarii stil „Top Gun” purtaţi de preşedintele Franței au făcut senzație în presa mondială. „Trump: Fii atent... Macron este aici”
donald trump
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii europeni și tensionează tot mai mult relația dintre SUA și UE
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Supremația SUA în viziunea lui Trump. Fixația privind Groenlanda, un ecou al afirmațiilor lui Putin despre Crimeea (The Guardian)
Howard Lutnick
Secretarul american al comerțului, huiduit la Davos: „Cu Trump, capitalismul are un nou șerif în oraș.” Preşedinta BCE a ieşit din sală
Recomandările redacţiei
Service
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
nicusor dan
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului...
Switzerland Davos Trump
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost...
Trump Groenlanda Danemarca
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate...
Ultimele știri
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile
Trump dezvăluie motivul pentru care l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Fanatik.ro
Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Firerose îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz și publică o înregistrare audio în care este jignită și umilită...