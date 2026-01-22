Video Incendiu la centrul de conferințe care găzduiește Forumul de la Davos. Clădirea a fost evacuată Data actualizării: 22.01.2026 08:46 Data publicării: 22.01.2026 08:29 Sursa: captură video Centrul de conferințe în care se desfășoară Forumul Economic de la Davos a fost evacuat din cauza unui incendiu. Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru achiziționarea Groenlandei: „Nu voi recurge la forță” Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos Incendiu puternic în București. Arde o patiserie în zona metroului Pipera, cu risc de extindere la clădirile din apropiere „Populism periculos”. Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu pierderi de milioane de lei, dar cu 11 șefi Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani” Noi reguli pentru călătoriile cu avionul: bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri. Anunțul Parlamentului European Captură record de substanțe chimice pentru droguri sintetice, anunțată de Europol Un marinar de 36 de ani a dispărut de pe o barjă care navighează pe Dunăre. Colegii lui au alertat pompierii Potrivit poliției și imaginilor difuzate de presa elvețiană, a luat foc un chioșc de lemn aflat lângă un hotel din apropiere, unde se vindeau preparate locale.Zona s-a umplut rapid de fum înecăcios, ceea ce a provocat evacuarea, ca măsură de precauție. Incendiul a fost stins rapid și fără victime.Un oficial al Casei Albe a dat asigurări că președintele Donald Trump nu a fost afectat. Luase cuvântul acolo mai devreme, în cursul zilei, dar părăsise deja incinta cu o oră înainte de incident. Editor : M.B. Etichete: incendiu davos forumul economic mondial Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul... 2 Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor... 3 Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu... 4 Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor... 5 Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...