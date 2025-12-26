Vladimir Soloviov, unul dintre pricipalii propagandiști ai lui Vladimir Putin, a izbucnit în lacrimi în timp ce ținea un discurs în fața președintelui rus. S-a întâmplat în timpul unei ceremonii la Moscova, chiar în ziua de Crăciun, când Soloviov a primit un premiu de la Putin, relatează Dialog.ua.

După acordarea premiului, propagandistul de la Kremlin a izbucnit în lacrimi, începând să preamărească invazia Ucrainei, în timpul căreia rușii au distrus zeci de orașe, au ucis mii de civili și au ocupat teritorii străine.

„Războiul a redat sensul generației mele”, a declarat purtătorul de cuvânt al dictatorului de la Kremlin într-un clip publicat pe canalul Telegram „Ucraina 365”.

Potrivit jurnalistului, „generația sa” a început la un moment dat să creadă că nu există patrie.

„E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”, a mai spus Soloviov, fără a spune însă de ce el însuși nu participă la „operațiunea militară specială”, cum numește propaganda rusă războiul din Ucraina.

Soloviov început apoi să laude războiul, afirmând că armata rusă își apără țara de „rău” și că soldații „arată doar cele mai bune calități”. Aceasta, deși au fost acuzați de violuri, crime și jafuri.

Soloviov a mai susținut că rușii sunt un popor victorios, dar nu a explicat de ce, în acest caz, Rusia nu a putut să-și atingă obiectivele de război timp de patru ani.

Editor : M.B.