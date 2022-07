VIDEO Momentul în care o camionetă parcată în New York este înghițită de o groapă apărută în asfalt

O groapă a apărut în asfaltul unei străzi din New York, luni, înghițind o dubă parcată acolo. Metropola americană se confruntă cu ploi și vânt puternic, relatează The New York Times.

Cu o lungime de aproximativ 17 metri, 4,5 metri lățime și 6 metri adâncime, groapa a apărut în cartierul Morris Park din Bronx, potrivit Departamentului de Pompieri.

Nimeni nu a fost rănit în acest incident, a precizat NY Times pe contul de Instagram.

Groapa a avariat o conductă de apă, întrerupând temporar furnizarea apei pentru 70 de clădiri.

Editor : M.B.