VIDEO Momentul în care un TIR este spulberat de un tren pe o trecere de cale ferată

Cinci oameni au fost răniți în Olanda, în momentul în care un tren de pasageri a spulberat un TIR. S-a întâmplat la o trecere de cale ferată din estul țării.

Autocamionul apucase să treacă de acel punct, moment în care șoferul a oprit și a dat înapoi, ca pentru a evita un obstacol. A pornit din nou, numai că barierele au coborât, iar tirul a rămas blocat între ele și nu a mai putut avansa.

În plină viteză, trenul l-a spulberat de pe șine, aruncând în toate direcțiile încărcătura.

Șoferul și patru pasageri ai garniturii au suferit răni ușoare, iar traficul feroviar a fost întrerupt.

În ceea ce-i privește pe cei 200 de oameni din tren, aceștia au fost preluați de autocare și transportați la destinație.

