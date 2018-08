VIDEO. Momentul prăbușirii podului din Genova. „A fost ca un film”

Bilanţul prăbuşirii unui pod de pe o autostradă marţi la Genova, în nordul Italiei, a crescut la 38 de morţi, dintre care trei copii. De asemenea, printre morți se numără și doi cetățeni români.

Un martor al tragediei, Davide Di Giorgio, a surprins momentul prăbușirii într-o înregistrare video de la bordul unei mașini.

„A fost ca un film. Am auzit un zgomot mare și nu știam dacă era al prăbușirii sau al unor tunete. Când am realizat ce se întâmplă, am început să țip. Nu puteam să cred că se întâmplă în realitate. Sunt șocat, suntem toți șocați”, a declarat Di Giorgio pentru televiziunea Euronews.



Potrivit protecţiei civile, aproximativ 35 de autoturisme şi trei camioane au căzut în gol când o porţiune din acest viaduct s-a prăbuşit marţi la prânz. Unii pasageri au scăpat fără zgârieturi, dar alţii încă sunt daţi dispăruţi.



În timpul nopţii, pompierii au extras trei cadavre, a declarat Emanuele Gissi, un responsabil al pompierilor la faţa locului.



Odată cu sosirea întăririlor, 400 de pompieri profesionişti sunt implicaţi acum în aceste căutări, a spus Gissi.

