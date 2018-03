VIDEO. Momentul viral când o jurnalistă își arată plictiseala într-o conferință de presă în China

Felul în care o jurnalistă chineză își dă ochii peste cap în timpul unei conferințe de presă, în semn de dezaprobare a comentariului unei colege de breaslă, a devenit viral pe rețelele de socializare din China.

Zhang Huijun, o jurnalistă a unei publicații din SUA, i-a adresat o întrebare într-o conferință de presă, marți, unui oficial chinez în legătură cu proiectul ambițios al Beijingului, Belt and Road, de relansare a vechilor rute economice ale Drumului Mătăsii, scrie The Guardian.

Însă ceea ce ar fi trebuit să fie o simplă întrebare s-a transformat curând într-un monolog interminabil, spre dezacordul - și mai cu seamă plictisul profund - colegei sale de breaslă, care se afla pe scaunul de lângă, Liang Xiangyi, prezentă la eveniment din partea unui ziar de economie.

Liang nu și-a putut controla mimica, afișând pe chip o expresie cât se poate de explicită la auzul comentariului interminabil al lui Zhang: și-a dat ochii peste cap într-un veritabil manifest al simbolisticii acestui gest.

Mai târziu, Liang Xiangyi și-a motivat reacția pe o rețea de socialziare: „Femeia de lângă mine era stupidă”.

Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW