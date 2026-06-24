Live TV

Video „Panică totală”. Turiști blocați în Rio de Janeiro din cauza unui schimb de focuri între poliţie şi traficanţi de droguri

Data actualizării: Data publicării:
rio
Sursa: captură video X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Zeci de turişti au rămas blocaţi marţi într-un punct de observaţie pentru răsăritul soarelui din Rio de Janeiro, după ce a izbucnit un schimb de focuri între poliţie şi traficanţii de droguri în cartierul situat sub ei. Este al doilea incident de acest fl care afectează vizitatorii în acest an.

Ciocnirile au izbucnit înainte de răsărit în favela Morro Dona Marta, unde poliţia a lansat o operaţiune împotriva puternicei bande Comando Vermelho (Comandamentul Roşu), care controlează multe comunităţi sărace din Rio de Janeiro, relatează AFP, citată de News.ro.

Deasupra favelei, turiştii aflați la punctul de observaţie Dona Marta - care oferă o privelişte panoramică asupra oraşului - au fost îngroziţi de schimbul de focuri.

„S-a tras mult, era o situaţie de panică totală. Erau aproximativ 60 de persoane acolo, iar focurile de armă au durat în jur de 20 de minute", a declarat fotograful Ari Kaye, stabilit în Rio.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Violenţele s-au extins în cartierul mai înstărit Botafogo, situat la poalele favelei de pe versantul dealului, unde jurnaliştii AFP au observat o prezenţă masivă a poliţiei.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale arătau ofiţeri ai poliţiei militare alergând pe strada São Clemente, una dintre arterele principale ale zonei, cu puşti în mână.

Un bărbat care se afla într-un autobuz care trecea pe această stradă a fost lovit de un glonţ rătăcit, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al asociaţiei companiilor de autobuze din Rio, fără a oferi detalii suplimentare.

O biserică evanghelică şi alte clădiri, precum şi vehicule parcate, au fost, de asemenea, lovite de focuri de armă, potrivit relatărilor mass-media.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Este a doua oară în acest an când turiştii au fost prinşi în mijlocul unei operaţiuni a poliţiei în oraş.

În aprilie, peste 200 de vizitatori au rămas blocaţi timp de două ore la Morro Dois Irmaos, un alt punct de belvedere emblematic al oraşului.

Rio a avut peste 2,1 milioane de vizitatori internaţionali în 2025, un record.

Operaţiunea poliţienească a făcut parte dintr-o ofensivă mai amplă îndreptată împotriva grupării Comando Vermelho. Un raid din octombrie, în cadrul căruia poliţiştii s-au ciocnit cu membri ai bandei înarmaţi până în dinţi, s-a soldat cu peste 120 de morţi.

Poliţia a arestat peste 360 de persoane în timpul acelei operaţiuni şi a confiscat aproape 480 de arme. Alte 17 persoane au fost ucise de la raidul din octombrie, potrivit cifrelor oficiale.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
KIng Charles
4
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face...
becali
5
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Digi Sport
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1111717049
Captură record în Australia: 2,7 tone de cocaină descoperite în buncăre subterane la Sydney
banda galbena caution politie
Tragedie într-un liceu din Filipine: cel puțin trei persoane au fost ucise într-un atac armat. Poliția investighează cazul
brazilieni recrutați în armata rusă și recrutorii care îi păcălesc pentru a le fura banii
„Eroul” din Donbas și schema prin care doi influenceri din Brazilia s-au îmbogățit recrutând soldați pentru armata rusă
o fata merge pe trotineta electrica
Accident cu trotinetă electrică în Sibiu: o fată de 15 ani a pierdut controlul și a ajuns la spital
cersetorie cersetor copil cersire
Călărași: patru persoane reținute după ce și-ar fi folosit propriii copii la cerșetorie. Minorii, preluați de Protecția Copilului
Recomandările redacţiei
soare la fantanile arteziene din piata unirii din bucuresti
Valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Președintele crede în pace prin forță”. Cum a obținut Ucraina...
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început...
Traficul feroviar s-a reluat treptat în Germania, miercuri dimineață. Mai există doar perturbări răzlețe. Foto Profimedia
Traficul feroviar din Germania, blocat pe întreg teritoriul, în urma...
Ultimele știri
Pompieri condamnați pentru fraude, după ce au mințit că au găzduit refugiați ucraineni și au obținut bani din programul de sprijin
Cod roşu de caniculă în mai multe regiuni din Regatul Unit, temperaturile vor depăşi recordurile istorice. Zonele afectate
Lovitură politică pentru Trump în Senat: O rezoluție susținută și de republicani îi cere să oprească războiul cu Iranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A renunțat la cariera de inginer după un mesaj de la un străin: "M-am întrebat ce fac, de fapt, cu viața...
Cancan
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Anunț devastator! Sportiva care a participat la Jocurile Olimpice a decedat la doar 24 de ani: „Un talent...
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5...
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Anii vechime la pensie se scumpesc cu sute de lei din 1 iulie. Când merită să cumperi și când ieși în pierdere
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...