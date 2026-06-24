Zeci de turişti au rămas blocaţi marţi într-un punct de observaţie pentru răsăritul soarelui din Rio de Janeiro, după ce a izbucnit un schimb de focuri între poliţie şi traficanţii de droguri în cartierul situat sub ei. Este al doilea incident de acest fl care afectează vizitatorii în acest an.

Ciocnirile au izbucnit înainte de răsărit în favela Morro Dona Marta, unde poliţia a lansat o operaţiune împotriva puternicei bande Comando Vermelho (Comandamentul Roşu), care controlează multe comunităţi sărace din Rio de Janeiro, relatează AFP, citată de News.ro.

Deasupra favelei, turiştii aflați la punctul de observaţie Dona Marta - care oferă o privelişte panoramică asupra oraşului - au fost îngroziţi de schimbul de focuri.

„S-a tras mult, era o situaţie de panică totală. Erau aproximativ 60 de persoane acolo, iar focurile de armă au durat în jur de 20 de minute", a declarat fotograful Ari Kaye, stabilit în Rio.

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Violenţele s-au extins în cartierul mai înstărit Botafogo, situat la poalele favelei de pe versantul dealului, unde jurnaliştii AFP au observat o prezenţă masivă a poliţiei.

Videoclipurile postate pe reţelele sociale arătau ofiţeri ai poliţiei militare alergând pe strada São Clemente, una dintre arterele principale ale zonei, cu puşti în mână.

Un bărbat care se afla într-un autobuz care trecea pe această stradă a fost lovit de un glonţ rătăcit, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al asociaţiei companiilor de autobuze din Rio, fără a oferi detalii suplimentare.

O biserică evanghelică şi alte clădiri, precum şi vehicule parcate, au fost, de asemenea, lovite de focuri de armă, potrivit relatărilor mass-media.

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Este a doua oară în acest an când turiştii au fost prinşi în mijlocul unei operaţiuni a poliţiei în oraş.

În aprilie, peste 200 de vizitatori au rămas blocaţi timp de două ore la Morro Dois Irmaos, un alt punct de belvedere emblematic al oraşului.

Rio a avut peste 2,1 milioane de vizitatori internaţionali în 2025, un record.

Operaţiunea poliţienească a făcut parte dintr-o ofensivă mai amplă îndreptată împotriva grupării Comando Vermelho. Un raid din octombrie, în cadrul căruia poliţiştii s-au ciocnit cu membri ai bandei înarmaţi până în dinţi, s-a soldat cu peste 120 de morţi.

Poliţia a arestat peste 360 de persoane în timpul acelei operaţiuni şi a confiscat aproape 480 de arme. Alte 17 persoane au fost ucise de la raidul din octombrie, potrivit cifrelor oficiale.

Editor : M.B.