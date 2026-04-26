VIDEO Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenților. Trump povestește ce s-a întâmplat în sală

Data publicării:
colaj atac trump

Au apărut primele imagini cu bărbatul care a deschis focul la primul dineu cu corespondenții de la Casa Albă la care a participat Donald Trump în calitate de președinte al SUA. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani, care avea asupra sa o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Pe de altă parte, Trump a povestit cum s-a întâmplat totul și a lăudat Secret Service pentru modul în care a reacționat pentru a-l proteja.

„A fost ceva la care nu ne-am așteptat deloc, dar serviciile secrete și forțele de ordine au acționat incredibil. Era un eveniment dedicat libertății de exprimare, care trebuia să aducă laolaltă membri ai ambelor partide politice cu membri ai presei și într-un fel a făcut asta, pentru că au reușit să ne unească în acea încăpere, într-un fel a fost foarte frumos”, a spus Trump într-o declarație de presă.

El a mai spus că „un bărbat a încercat să pătrundă în forță pe la un punct de securitate cu mai multe arme asupra sa. El a fost capturat de membrii curajoși ai serviciilor secrete care au acționat foarte rapid”.

„Nu este o clădire în extraordinar de sigură și nu am vrut să spun asta, dar din acest motiv trebuie să avem o sală de bal cu atributele pe care le plănuim la Casa Albă. Este o încăpere mai mare. Este protejată de drone, are geamuri anti-glonț, de asta o cer serviciile secrete și armata”, a adăugat Trump.

El a spus că forțele de ordine „au făcut exact ce li se cere să facă, când vezi că atacatorul se află în diverse poziții și în cele din urmă imobilizat total și situația ținută sub control”.

„Au avut grijă foarte mare de mine și de Prima Doamnă, ne-au escortat foarte rapid afară de pe scenă. La fel s-a întâmplat și cu vicepreședintele J.D. Vance, care se află aici. La fel, a lăudat și el intervenția foarte rapidă a forțele de ordine. Toată lumea a acționat așa, oamenii legii, în acest caz, serviciile secrete. La fel s-a întâmplat și cu Marco Rubio. Era și Pete (n.r. Hegseth) acolo, dar el nu a vrut să fie ajutat, nu a vrut să îl ajute nimeni”, a mai spus Trump.

El a adăugat că „bărbatul a fost capturat, se duc la apartamentul lor, se pare că locuiește în California. Este un om foarte bolnav, un om foarte bolnav și nu vrem ca astfel de lucruri să se întâmple.”

Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal, în timp ce pe scenă se aflau liderul de la Casa Albă, soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Aceștia au fost evacuați și sunt în siguranță.

