VIDEO. Scandal iscat de tuse în tren: „Serios? Tușești în direcția mea?”

Teama provocată de epidemie dă naștere la momente tensionate. Dovada vine din Australia, unde doi dintre pasagerii unui tren s-au luat la ceartă după ce unul dintre ei a început să tușească.

- Serios? Tușești în direcția mea?

- Da. Nu am deschis gura atunci când am tușit, am tușit cu gura închisă.

- E dezgustător.

- Și tu ești dezgustător, de asemenea. Ești un hărțuitor.

- Hărțuitor? Tocmai te-am rugat să îți acoperi gura când tușești.

- Numai că nu am deschis gura când am tușit, nu ai auzit?

- Ești doctor? Ești cumva doctor?

- Dar tu ești? Ești?

- Sfatul Guvernului a fost...

- Mai taci din gură, fă liniște, n-am nevoie să aud asta. Taci din gură.

Editor web: A.P.