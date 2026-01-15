VIDEO SUA au capturat a șasea navă din flota fantomă a Venezuelei

Statele Unite au capturat o nouă navă din flota fantomă a Venezuelei, cea de-a șasea. Petrolierul a fost confiscat în baza carantinei impuse petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.

Forțele americane au interceptat în Marea Caraibelor petrolierul Veronica, o navă acuzată că transporta ilegal petrol pentru Venezuela.

Operațiunea fost desfășurat cu pușcași marini, conform imaginilor transmise de Comandamentul Sudic al SUA. Pușcașii marini au plecat de pe portavionul USS Gerald Ford, cel mai mare portavion al Statelor Unite.

După ce au ajuns la bordul navei, militari americani au reținut echipajul. Intervenția s-a făcut fără incidente, a anunțat comandamentul militar, care operează în America Latină și în Caraibe.

De altfel, Washington-ul a transmis că a început o vânătoare de nave din flota fantomă Venezuelei. Reuters spune că sunt șase astfel de petroliere care au fost capturate până acum. Două dintre ele au fost confiscate săptămâna trecută.

Una dintre acestea este petrolierul Marinela, care a fost capturat în Atlanticul de Nord, când era sub pavilion rusesc, iar după această confiscare au apărut tensiuni uriașe între Statele Unite și Rusia.

