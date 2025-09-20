Președintele american Donald Trump a publicat vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat drept un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.

„Pentagonul a ordonat un atac împotriva unei nave afiliate unei organizaţii teroriste desemnate şi implicate în traficul de droguri”, a scris preşedintele american, afirmând că „trei narcoterorişti” au fost ucişi.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava transporta stupefiante ilegale şi folosea un coridor cunoscut pentru traficul de droguri, cu scopul de a otrăvi populaţia americană”, a adăugat el, precizând că nava se afla „în apele internaţionale”.

Donald Trump a raportat deja în ultimele zile mai multe atacuri împotriva unor nave prezentate ca aparţinând traficanţilor: potrivit lui, un prim atac a făcut 11 morţi pe 2 septembrie în Caraibe, relatează News.ro.

Statele Unite au desfăşurat forţe militare în această regiune în numele luptei împotriva traficului de droguri, iar un al doilea atac, tot potrivit lui, a ucis trei „narcoterorişti” venezueleni câteva zile mai târziu.

Marţi, președintele american a anunţat că o a treia ambarcaţiune a fost eliminată, fără a da însă mai multe detalii şi fără a publica o înregistrare video a atacului.

Afirmând că doreşte să lupte împotriva cartelurilor, Washingtonul a trimis şapte nave de război în Caraibe şi încă una în Pacific.

Statele Unite îl acuză în special pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro că ar fi la conducerea unei reţele de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, a cărei existenţă este subiect de dezbatere. Au dublat recompensa oferită pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.

Liderul venezuelean denunţă „un plan imperialist care vizează o schimbare de regim pentru a impune un guvern marionetă controlat de Statele Unite”.

Legalitatea atacurilor americane împotriva navelor prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri este contestată de experţi, care denunţă „un permis de a ucide”.

Editor : M.B.