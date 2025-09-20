Live TV

Video Trump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”

Data actualizării: Data publicării:
rump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”
rump publică un nou clip cu un atac împotriva unei nave care transporta droguri „cu scopul de a otrăvi populaţia americană”. Sursa: captură video

Președintele american Donald Trump a publicat vineri, pe reţeaua sa socială Truth Social, un nou videoclip care arată ceea ce el a prezentat drept un atac american asupra unei nave care transporta droguri către Statele Unite.

„Pentagonul a ordonat un atac împotriva unei nave afiliate unei organizaţii teroriste desemnate şi implicate în traficul de droguri”, a scris preşedintele american, afirmând că „trei narcoterorişti” au fost ucişi.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava transporta stupefiante ilegale şi folosea un coridor cunoscut pentru traficul de droguri, cu scopul de a otrăvi populaţia americană”, a adăugat el, precizând că nava se afla „în apele internaţionale”.

Donald Trump a raportat deja în ultimele zile mai multe atacuri împotriva unor nave prezentate ca aparţinând traficanţilor: potrivit lui, un prim atac a făcut 11 morţi pe 2 septembrie în Caraibe, relatează News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Statele Unite au desfăşurat forţe militare în această regiune în numele luptei împotriva traficului de droguri, iar un al doilea atac, tot potrivit lui, a ucis trei „narcoterorişti” venezueleni câteva zile mai târziu.

Marţi, președintele american a anunţat că o a treia ambarcaţiune a fost eliminată, fără a da însă mai multe detalii şi fără a publica o înregistrare video a atacului.

Afirmând că doreşte să lupte împotriva cartelurilor, Washingtonul a trimis şapte nave de război în Caraibe şi încă una în Pacific.

Statele Unite îl acuză în special pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro că ar fi la conducerea unei reţele de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, a cărei existenţă este subiect de dezbatere. Au dublat recompensa oferită pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.

Liderul venezuelean denunţă „un plan imperialist care vizează o schimbare de regim pentru a impune un guvern marionetă controlat de Statele Unite”.

Legalitatea atacurilor americane împotriva navelor prezentate ca aparţinând traficanţilor de droguri este contestată de experţi, care denunţă „un permis de a ucide”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
4
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
mana introduce card in atm, close up
5
Tânăr păcălit de prietenii cu care a mers în vacanță la mare: i-au furat cardul și au...
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ro-alert drone
Alertele cu dronă sau teroarea trăită la granița cu Ucraina. Cum...
Avioane MiG-31
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în...
bani, fonduri UE, euro
Ce opțiuni au guvernele europene pentru a-i convinge pe cei bogați să...
polonia
Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate după atacuri ruseşti...
Ultimele știri
O persoană a murit şi trei au fost rănite pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens”
Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump, imigratie, deportari
Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți
donald trump ini biroul oval
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Ar putea genera mari probleme
profimedia-1038677207
Donald Trump îl va primi pe Recep Tayyip Erdogan la Casa Albă pe 25 septembrie. Acorduri militare și comerciale, pe agenda discuțiilor
Militari suedezi
Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele șapte scenarii posibile. Cât își propun suedezii să reziste
donald trump
Procesul intentat de Trump împotriva The New York Times a fost respins de un judecător. Plângerea e „necorespunzătoare și enervantă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Fanatik.ro
După ce s-a mutat definitiv din Serbia într-o țară pe care românii o adoră, Novak Djokovic a făcut un anunț...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în...
Adevărul
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
A închis telefonul! Gigi Becali a stat doar un minut în direct, după Botoșani - FCSB 3-1
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”