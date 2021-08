VIDEO. Un sat din Turcia a fost mistuit de flăcări în 20 de minute

Feroce. Acesta este cuvântul potrivit pentru amploarea și intensitatea incendiilor de vegetație care fac prăpăd în sudul și estul Turciei. Imaginile următoare au fost înregistrate de o echipă a televiziunii britanice Sky News. Jurnaliștii au văzut cu ochii lor cum un întreg sat a fost mistuit de flăcări, într-un sfert de oră.

Alex Crawford - corespondent Sky News: Asta se întâmplă de 20 de minute. Valuri uriașe de flăcări. Priviți aceste flăcări, care s-au extins în doar câteva minute. Iar acum, focul vine din două părți și înaintează încoace. Aceste imagini arată cât de repede se petrece totul. Noi tocmai am venit din acea parte, drumul este cuprins de flăcări acum, iar la capătul acelui drum este un mic sat cu câteva sute de locuitori, aproape de Bodrum. Doar în ultimele 20 de minute, focul a cuprins toată zona din spatele nostru, iar acum înaintează de partea cealaltă și amenință să copleșească întreaga regiune. Au fost momente de panică în sat, cu zeci și zeci de oameni fugind ca să scape din zonă, inclusiv pompierii. Autospecialele pompierilor au fost retrase. Noi am ajuns dimineață la prima oră, iar aceste rafale puternice de vânt sunt o parte din motivele pentru care incendiul prinde asemenea viteză. Hai să coborâm, Kevin, pentru că focul înaintează și în spatele nostru și nu vreau să fim prinși în capcană. Continuă să mergi, dacă poți. A fost multă panică în sat când am mers acolo, puteți vedea cum coboară focul pe versant. Sătenii erau foarte panicați pentru că erau de fapt pe cont propriu.

