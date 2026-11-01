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Videoclipuri controversate publicate de Administrația Trump. Deportările migranților, prezentate ca un spectacol de Halloween

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agenti ICE politie police ICE
Foto: Getty Images
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Guvernul Trump a publicat, de Halloween, mai multe montaje video violente şi degradante care sărbătoresc expulzarea manu militari a imigranţilor sau urmărirea „inamicilor” Americii, potrivit News.ro, care citează AFP.

 

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Guvernul Trump a publicat, de Halloween, mai multe videoclipuri violente şi degradante care combină elemente de Halloween cu imagini ale arestărilor de migranți și atacuri militare, potrivit News.ro, care citează AFP. În timp ce unele montaje prezintă imagini cu personaje înfricoșătoare și secvențe de la intervențiile agenților federali, alte clipuri promovează acțiunile împotriva celor considerați „inamicii Americii”.

Unul dintre videoclipurile distribuite de Poliția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE), pe platforma X, începe cu mesajul „Halloween fericit”. Materialul îmbină imagini cu monștri, clovni și dovleci cu secvențe în care apar agenți care arestează migranți sau îi transportă în centre de detenție.

Videoclipul este însoțit de piesa „Thriller” a lui Michael Jackson, iar versurile acesteia, care descriu o atmosferă înfricoșătoare și teama de a nu putea scăpa, se aud pe fundalul imaginilor.

Alte videoclipuri au fost publicate de FBI și de un oficial al Departamentului Apărării. Acestea prezintă administrația Trump drept o forță care îi „bântuie pe inamicii Americii”, folosind imagini cu rachete și explozii sau secvențe în care sunt înfruntați monștri.

Potrivit AFP, Donald Trump și administrația sa publică frecvent pe rețelele sociale materiale provocatoare, menite să atragă atenția și să genereze reacții puternice în mediul online.

O parte dintre aceste mesaje, care vizează în special migranții fără documente, au fost criticate de opoziție, fiind catalogate drept degradante și rasiste.

Editor : A.P.

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