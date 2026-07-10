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Viena dublează taxa turistică după un an record de vizitatori. Avertismentul hotelierilor

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Foto: Getty Images
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Hotelierii avertizează: „A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu e o idee bună” Primăria: Taxa este o investiţie în viitor Praga şi Budapesta rămân alternative mai ieftine

După ce a înregistrat un număr record de vizitatori, capitala Austriei a decis să dubleze taxa turistică pentru a creşte contribuţiile vizitatorilor la finanţarea sa, dar hotelierii se tem că asta va „ucide vaca de muls” a turismului.

Curăţenie, siguranţă, confort: în 20 de ani, acest trio câştigător a propulsat Viena în fruntea listei celor mai plăcute oraşe în care să locuieşti, după Copenhaga şi înaintea Melbourne-ului, şi a contribuit la boom-ul turismului, transmite AFP preluată de Agerpres.

Între 2005 şi 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane până la 20,1 milioane, un succes pe care Viena intenţionează acum să îl valorifice. Oraşul a decis să majoreze taxa turistică de la 3,2% la 5% la începutul lunii iulie şi la 8% începând cu luna iulie 2027.

Hotelierii avertizează: „A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu e o idee bună”

Aceasta o va face „a doua cea mai mare din Europa” după Amsterdam (12,5%), critică Martin Stanits, purtător de cuvânt al Asociaţiei Hotelierilor Austrieci (OHV), care subliniază că unităţile de cazare se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică şi cu costuri crescânde pentru energie, salarii şi alimente.

„Oraşul trăieşte peste posibilităţile sale de zeci de ani şi acum îşi acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului”, acuză Stanits, care denunţă tendinţa de a utiliza turismul pentru ajustarea bugetului. Potrivit acestuia, politicienii subestimează contribuţia economică a sectorului. „A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu este chiar o idee bună”, a spus Stanits, adresându-se coaliţiei de guvernare formată din social-democraţi şi liberali.

Aceeaşi părere este împărtăşită şi de agenţiile de turism, care indică şi taxa de 12 euro aplicată biletelor de avion.

Preşedintele asociaţiei agenţiilor de turism, Gregor Kadanka, consideră proliferarea taxelor şi impozitelor drept o ameninţare la adresa atractivităţii Austriei, argumentând că operatorul aerian low-cost Ryanair preferă să îşi dezvolte flota la Bratislava, Slovacia, la doar câteva zeci de kilometri distanţă. Potrivit lui Kadanka, destinaţiile concurente câştigă teren, în timp ce Viena, din ce în ce mai scumpă în comparaţie cu alte capitale din Europa Centrală, „îşi pierde atractivitatea”.

Primăria: Taxa este o investiţie în viitor

Însă municipalitatea Vienei îşi menţine decizia. Potrivit edililor, această creştere reflectă o filozofie de „împărţire a responsabilităţii” între oraş şi un sector care beneficiază de serviciile sale publice renumite, fiabile şi eficiente. „Sectorul foloseşte infrastructura de primă clasă a oraşului mai mult ca niciodată şi beneficiază, de asemenea, de întreţinerea şi dezvoltarea acesteia. Prin urmare, este de înţeles că ar trebui să contribuie şi el”, a declarat Isabella Rauter, de la Oficiul de Turism din Viena.

Datorită ofertei sale de înaltă calitate de concerte clasice şi muzee, Viena a devenit o destinaţie culturală globală, rămânând în acelaşi timp neatinsă de impactul negativ al turismului de masă. De asemenea, este un oraş pentru conferinţe şi diplomaţie, deoarece „funcţionează bine”, subliniază Isabella Rauter, care consideră că taxa turistică este „o investiţie în viitorul destinaţiei”.

Veniturile generate de această taxă contribuie la calitatea vieţii, ceea ce, la rândul său, aduce beneficii vizitatorilor. Aceste măsuri ar trebui să permită fostului oraş imperial să rămână competitiv faţă de metropolele nordice şi elveţiene.

Praga şi Budapesta rămân alternative mai ieftine

Pe de altă parte, o creştere semnificativă ar putea să adâncească diferenţa de preţuri dintre capitala Austriei şi Praga şi Budapesta, unde vizitatorii plătesc aproximativ doi euro pe noapte şi, respectiv, 4% din preţul cazării.

Editor : Ana Petrescu

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