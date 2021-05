Viermii de făină au devenit aliment în UE. Statele membre au aprobat, în premieră, o insectă pentru consum uman

Comisia Europeană a anunțat că utilizarea viermilor de făină galbeni uscați ca aliment a fost aprobată de statele membre.

„Astăzi, 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de făină galbeni uscați ca aliment nou”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Conform documentului, această primă autorizare de introducere a insectelor pe piața UE ca alimente noi are loc în urma unei evaluări științifice riguroase efectuate de EFSA.

Noul aliment se poate consuma ca gustare, sub formă de insecte uscate întregi, sau ca ingredient al unor produse alimentare, de exemplu sub formă de pudră în produse proteice, biscuiți sau produse pe bază de aluat, susțin reprezentanții CE.

Strategia „De la fermă la consumator” identifică insectele ca sursă alternativă de proteine care poate sprijini tranziția UE către un sistem alimentar mai durabil. Milioane de oameni consumă deja zilnic insecte. În plus, conform Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), insectele sunt o sursă alimentară sănătoasă și foarte nutritivă, cu un conținut ridicat de grăsimi, proteine, vitamine, fibre și minerale”, se mai spune în comunicatul CE.

Decizia oficială a Comisiei va fi adoptată în săptămânile următoare.

Viermele de făină, prima insectă declarată sigură pentru consum uman

Viermele de făină a devenit prima insectă declarată sigură pentru a fi mâncată de om, a anunțat în luna ianuarie Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Totuși, cei care au alergii la creveți și la acarieni ar putea reacționa și la această insectă, mai precizează sursa citată.

Europa ar putea produce burgeri, paste, biscuiți, smoothie sau degețele (fingers) din viermi de făină în stadiu de larvă. Tenebrio molitor a devenit prima insectă declarată sigură pentru consum uman la nivel european după ce Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (AESA) a luat această decizie în urma unui studiu, la cererea companiei franceze Micronutris, care are ca obiect de activitate producția de insecte pentru consum.

Componentele principale ale acestei insecte sunt proteinele, grăsimile și fibrele, oferind pentru viitor o potențială sursă de mâncare sustenabilă și cu un nivel scăzut de emisii de carbon.

Până acum, marii jucători din industria hranei din insecte nu au putut să-și valorifice potențialul din cauza lipsei unei aprobări unitare la nivel european. Astfel de produse sunt interzise la vânzare în Franța, Germania, Italia, Spania și în alte țări europene. Fără aprobarea AESA, ele nu pot fi vândute nicăieri pe continent, însă decizia de azi poate schimba cu totul lucrurile.

Hrana pe bază de insecte este privită de mult timp ca soluție pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în industria alimentară.

