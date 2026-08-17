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Viitorul la putere al lui Benjamin Netanyahu depinde de alegerile primare din propriul partid divizat

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Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Din articol
Netanyahu caută să-i atragă pe moderați O cincime din electorat, indecisă

Partidul Likud al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu își alege luni candidații care vor concura la alegerile din octombrie, analiștii afirmând că o orientare și mai spre dreapta a multor membri ar putea pune în pericol șansele de victorie ale liderului israelian, scrie Reuters.

Candidații care vor ieși învingători din alegerile primare de luni se confruntă deja cu o cursă acerbă — sondajele sugerează că popularitatea partidului Likud a scăzut drastic de la atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, iar partidul ar putea pierde o treime din locurile sale.

Cercetătorii au afirmat că Likud ar putea avea de înfruntat o luptă și mai dură dacă cei 140.000 de membri înregistrați ai săi vor alege o listă de candidați populiști, de extremă dreapta, într-un moment în care sondajele arată că o parte tot mai mare dintre alegătorii săi tradiționali doresc să se apropie mai mult de centrul politic.

„Decalajul dintre membrii partidului Likud, alegătorii Likud și publicul larg a crescut substanțial, iar acest lucru ar putea avea un efect dramatic asupra capacității lui Netanyahu de a câștiga”, a declarat analistul Nimrod Nir, de la Agam Labs al Universității Ebraice.

Netanyahu caută să-i atragă pe moderați

Un sondaj realizat de Agam Labs și publicat pe 11 august a arătat că mai mult de jumătate dintre alegătorii Likud — 54,9% — își doreau un guvern mai de centru decât actuala coaliție a lui Netanyahu, care include partide evreiești ultraortodoxe și naționaliste.

Însă doar o treime dintre membrii de partid înscriși pe listă, care vor alege candidații luni, și-ar dori un guvern de centru-dreapta, potrivit sondajului.

Două treimi și-au exprimat dorința pentru o coaliție similară cu cea care își încheie mandatul, formată după victoria electorală a lui Netanyahu din 2022.

Guvernul actual include partidul ultranaționalist „Puterea Evreiască” al ministrului securității naționale Itamar Ben-Gvir și partidul „Sionismul Religios” al ministrului finanțelor Bezalel Smotrich, care au militat pentru depopularea Fâșiei Gaza și repopularea acesteia.

Netanyahu și-a asumat misiunea de a recruta candidați mai moderați, pentru a contrabalansa populiștii care au câștigat avânt în cursa pentru alegerile primare.

„În calitate de prim-ministru al Israelului, intenționez să aprofundez unitatea dintre noi”, a spus Netanyahu într-o declarație video publicată pe 22 iulie. „Prin urmare, voi depune eforturi pentru a forma un guvern național larg, un guvern stabil care să ne asigure securitatea și viitorul.”

Un fost membru de rang înalt al Likud, care cunoaște strategia partidului, a afirmat că aceste eforturi nu dau rezultate până acum.

„Dacă (Netanyahu) îmbunătățește lista și aduce oameni mai buni, atunci poate va reuși, dar nu se îndreaptă în direcția corectă”, a adăugat fostul membru al partidului, fără a intra în detalii suplimentare.

Patru membri de rang înalt, foști și actuali, ai partidului Likud, care au vorbit sub condiția anonimatului, au afirmat că partidul se străduiește să recâștige alegătorii care s-au îndepărtat de acesta de la ultimele alegeri.

Un purtător de cuvânt al partidului Likud nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

O cincime din electorat, indecisă

În sondajul realizat de Agam Labs — care a chestionat aproximativ 1.000 de membri ai Likud și peste 1.000 de alegători — diviziunile au devenit și mai pronunțate atunci când s-a trecut la chestiuni specifice.

Coaliția actuală a făcut concesii liderilor ultraortodocși din rândurile sale, care au încercat să-și scutească membrii de la serviciul militar obligatoriu din Israel.

Problema a devenit deosebit de controversată în timpul războiului din Gaza, evreii israelieni neortodocși întrebându-se de ce ar trebui să poarte o povară mai mare în cadrul celui mai îndelungat conflict al Israelului.

Peste 80% dintre alegătorii Likud doresc o creștere a numărului de recruți ultraortodocși, potrivit datelor Agam Labs, față de doar 65% dintre membrii Likud.

Astfel de subiecte controversate ar putea fi decisive într-un scrutin în care aproximativ 20% din totalul electoratului se declară indeciși. Mulți dintre aceștia sunt susținători dezamăgiți ai Likud pe care partidul dorește să-i recâștige, afirmă analiștii și cercetătorii.

„Aceștia sunt oamenii care vor decide ce se va întâmpla la alegeri”, a declarat Gayil Talshir, politolog la Universitatea Ebraică.

 

Editor : B.E.

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