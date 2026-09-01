Viitură în Marele Canion: Două persoane au murit, zeci de oameni au fost evacuați

O persoană este în continuare dată dispărută în urma unei viituri care a făcut două victime, în weekend, în zona Marelui Canion, unul dintre cele mai faimoase obiective turistice din vestul Statelor Unite, au anunţat luni autorităţile parcului naţional. Autorităţile raportaseră anterior că erau căutate aproximativ 15 persoane.

David Black, şeful operaţiunilor, a anunţat luni seara că un total de 82 de persoane au fost salvate din canion. „Din câte ştim în acest moment, o singură persoană este dată dispărută”, a mai precizat el, transmite AFP preluată de Agerpres.

Autorităţile parcului naţional au anunţat pe reţeaua socială X că „au fost găsite două cadavre”, precizând că operaţiunile de căutare continuă.

Însă, „prognozele meteorologice ar putea afecta desfăşurarea şi ritmul operaţiunilor” de salvare, au avertizat acestea, având în vedere că sunt aşteptate în continuare furtuni şi ploi torenţiale.

Un bărbat de 46 de ani, printre victime

Parcul naţional, care atrage în fiecare an milioane de turişti din întreaga lume, a raportat duminică cel puţin un deces şi aproximativ 15 persoane dispărute. Reprezentanţii parcului au declarat că victima era „un bărbat de 46 de ani”, găsit „de-a lungul fluviului Colorado, lângă Crystal Rapids”. Un medic legist a fost trimis la faţa locului.

Serviciul Parcurilor Naţionale (NPS) şi serviciile meteorologice americane au avertizat asupra riscului repetării acestui fenomen meteorologic, pe fondul furtunilor şi ploilor abundente care au continuat luni. Acestea ar putea provoca „alte viituri, alunecări de teren şi căderi de pietre”, a precizat NPS.

Avertizarea viza „pârâurile, albiile râurilor de obicei secate, bălţile şi zonele recent afectate de incendii”, a precizat Agenţia Naţională de Meteorologie (NWS) în buletinul său emis în noaptea de luni spre marţi.

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Conducta de apă a parcului, grav avariată

Viiturile au afectat sâmbătă canionul Bright Angel şi zona Phantom Ranch, un hotel situat în partea de jos a Marelui Canion, conducând la evacuarea a zeci de persoane şi avariind singura conductă de apă care alimentează parcul.

„Aproximativ 40%” din această conductă „a fost avariată sau distrusă”, potrivit unui raport preliminar al parcului care urma să impună restricţii privind consumul de apă vizitatorilor din zona cea mai frecventată.

Imaginile surprinse în weekend de excursionişti arată un torent de apă noroioasă care se revarsă de-a lungul unei poteci şi pe sub poduri, precum şi trunchiuri de copaci şi alte resturi luate de râurile ieşite din matcă.

Viiturile, favorizate de solurile aride

Viiturile sunt frecvente în nordul statului Arizona, unde solurile aride nu reuşesc să absoarbă apa de ploaie. Acestea survin într-un context de secetă record din sud-vestul Statelor Unite.

Marele Canion, una dintre marile minuni naturale de pe planetă, este rezultatul eroziunii straturilor de gresie roşie şi a altor roci de către fluviul Colorado, de-a lungul a milioane de ani.

Peste 4,4 milioane de turişti au vizitat situl în 2025, potrivit cifrelor furnizate de Serviciul Parcurilor Naţionale.

Editor : Ana Petrescu