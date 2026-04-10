Video Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral. „Rușilor, plecați acasă!”

Sloganul, din timpul Revoluției din 1956

Premierul ungar Viktor Orban, aflat pe ultima sută de metri înaintea alegerilor parlamentare de duminică, a avut parte de un așa-numit „moment Ceaușescu”. Momentul lui Orban, devenit viral pe rețelele de socializare, este comparat cu acela de la mitingul propagandistic și apariția lui Nicolae Ceaușescu, pe 21 decembrie 1989, la balconul principal al Comitetului Central al Partidului Comunist din București, miting care avea să se transforme în ceea ce astăzi cunoaștem drept începutul Revoluției din 1989. De data aceasta, Orban a fost cel surprins de reacția mulțimii. El a rămas uluit când participanți la mitingul electoral în orașul Szombathely au început să scandeze „Rușilor, plecați acasă!”.

O parte a publicului a început să scandeze „Ruszkik haza!” („Rușilor, plecați acasă!”), sloganul istoric al Revoluției Maghiare din 1956 împotriva ocupației sovietice.

Imaginile video care circulă pe rețelele sociale arată cum Orban, aflat pe scenă, pare uluit de scandările care i-au întrerupt discursul. Premierul nu a reacționat imediat, iar momentul a devenit viral, fiind comparat de oponenți cu „momentul Ceaușescu” din 1989.

Sloganul „Ruszkik haza!” a fost folosit masiv și la mitingurile opoziției conduse de Péter Magyar, liderul partidului Tisza, care a atras zeci sau sute de mii de susținători în ultima perioadă.

La evenimentele partidului Tisza, mulțimea a scandat în mod repetat împotriva legăturilor strânse ale guvernului Orban cu Moscova, acuzând Fidesz-ul de toleranță excesivă față de influența rusă.

Ungaria se află în plină campanie electorală extrem de polarizată. Sondajele recente arată o competiție strânsă între Fidesz și Tisza, cu acuzații reciproce de ingerințe externe.

Sloganul, din timpul Revoluției din 1956

Opoziția îl acuză pe Orban că a transformat Ungaria într-un aliat prea apropiat al Rusiei lui Vladimir Putin, mai ales prin menținerea dependenței energetice de gazul și petrolul rusesc și prin blocarea sau întârzierea unor decizii europene de sprijin pentru Ucraina.

Guvernul, la rândul său, susține că politica sa externă este una de „pace” și suveranitate națională, refuzând implicarea Ungariei în „aventuri militare” și acuzând opoziția de legături cu forțe externe ostile.

Momentul din Szombathely survine pe fondul unor șocante dezvăluiri recente privind contactele dintre diplomați ungari și oficiali ruși, inclusiv schimburi de informații sensibile privind Uniunea Europeană, ceea ce a amplificat criticile la adresa premierului.

Istoric, sloganul „Ruszkik haza!” are o încărcătură emoțională puternică în Ungaria. El a fost strigat în 1956 de revoluționarii care s-au ridicat împotriva regimului comunist impus de Uniunea Sovietică, revoltă reprimată brutal de tancurile sovietice, cu mii de morți și răniți.

Analiștii consideră că incidentul, deși izolat și amplificat de opoziție, reflectă o nemulțumire crescândă într-o parte a electoratului ungar față de orientarea pro-Rusia a guvernului, chiar și în zone considerate bastioane ale Fidesz.

