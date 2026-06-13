Viktor Orban a fost reales în fruntea partidului Fidesz, în ciuda înfrângerii la alegerile parlamentare: „Niciodată nu renunț”

Principalul partid de opoziție din Ungaria, Fidesz, l-a reales sâmbătă pe fostul prim-ministru Viktor Orban în funcția de lider pentru încă un an, în ciuda faptului că partidul a pierdut puterea în urma alegerilor din 12 aprilie în favoarea formațiunii de centru-dreapta Tisza, relatează Reuters.

Naționalistul Orban, în vârstă de 62 de ani, a servit drept sursă de inspirație pentru conservatorii de dreapta din întreaga Europă și din Statele Unite, fiind arhitectul a ceea ce el a numit un model „iliberal” de democrație.

Viitorul politic al lui Orban a fost pus sub semnul întrebării după înfrângerea partidului Fidesz, iar acesta a fost supus presiunilor din partea unor foști susținători loiali care îi cereau să se retragă din politică, aceasta fiind prima critică deschisă de acest gen de când a ajuns la putere în 2010.

Aproximativ 729 de delegați din 737 au votat pentru realegerea lui Orban la congresul partidului Fidesz, a informat agenția de știri de stat MTI. Nu a existat niciun contracandidat.

„Nu renunț, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunț”, a declarat Orban în fața congresului, într-un discurs ținut înaintea votului, reiterând faptul că își asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea electorală a partidului.

Orban a afirmat că Fidesz a fost un „partid de guvernământ fantastic” timp de 16 ani, dar că trebuie să treacă printr-un proces de schimbare pentru a deveni un partid de opoziție funcțional, capabil să se pregătească pentru a guverna din nou.

La alegerile din aprilie, partidul Tisza al prim-ministrului Peter Magyar a obținut o majoritate parlamentară de două treimi, suficientă pentru a anula modificările constituționale propuse de Orban.

Conform sondajelor de opinie, partidul Fidesz a pierdut din popularitate după alegeri. Un sondaj realizat în luna mai de Institutul Publicus a arătat că partidul Tisza se bucură de un sprijin de 55%, în creștere față de procentul de 53% obținut la alegeri, în timp ce popularitatea partidului Fidesz a scăzut la 17%, față de 39%.

Citește și:

Scandal cu fonduri UE în Ungaria: Apropiați ai lui Viktor Orban, în vizor după suspiciuni privind o fraudă de 3,5 miliarde de euro

Decăderea lui Viktor Orban și ascensiunea Europei: Începutul unui nou consens european la care nimeni nu se aștepta

Editor : A.M.G.