Live TV

Viktor Orban a fost reales în fruntea partidului Fidesz, în ciuda înfrângerii la alegerile parlamentare: „Niciodată nu renunț”

Data publicării:
viktor orban
Viktor Orban. Foto: Getty Images

Principalul partid de opoziție din Ungaria, Fidesz, l-a reales sâmbătă pe fostul prim-ministru Viktor Orban în funcția de lider pentru încă un an, în ciuda faptului că partidul a pierdut puterea în urma alegerilor din 12 aprilie în favoarea formațiunii de centru-dreapta Tisza, relatează Reuters.

Naționalistul Orban, în vârstă de 62 de ani, a servit drept sursă de inspirație pentru conservatorii de dreapta din întreaga Europă și din Statele Unite, fiind arhitectul a ceea ce el a numit un model „iliberal” de democrație.

Viitorul politic al lui Orban a fost pus sub semnul întrebării după înfrângerea partidului Fidesz, iar acesta a fost supus presiunilor din partea unor foști susținători loiali care îi cereau să se retragă din politică, aceasta fiind prima critică deschisă de acest gen de când a ajuns la putere în 2010.

Aproximativ 729 de delegați din 737 au votat pentru realegerea lui Orban la congresul partidului Fidesz, a informat agenția de știri de stat MTI. Nu a existat niciun contracandidat.

„Nu renunț, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunț”, a declarat Orban în fața congresului, într-un discurs ținut înaintea votului, reiterând faptul că își asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea electorală a partidului.

Orban a afirmat că Fidesz a fost un „partid de guvernământ fantastic” timp de 16 ani, dar că trebuie să treacă printr-un proces de schimbare pentru a deveni un partid de opoziție funcțional, capabil să se pregătească pentru a guverna din nou.

La alegerile din aprilie, partidul Tisza al prim-ministrului Peter Magyar a obținut o majoritate parlamentară de două treimi, suficientă pentru a anula modificările constituționale propuse de Orban.

Conform sondajelor de opinie, partidul Fidesz a pierdut din popularitate după alegeri. Un sondaj realizat în luna mai de Institutul Publicus a arătat că partidul Tisza se bucură de un sprijin de 55%, în creștere față de procentul de 53% obținut la alegeri, în timp ce popularitatea partidului Fidesz a scăzut la 17%, față de 39%.

Citește și:

Scandal cu fonduri UE în Ungaria: Apropiați ai lui Viktor Orban, în vizor după suspiciuni privind o fraudă de 3,5 miliarde de euro

Decăderea lui Viktor Orban și ascensiunea Europei: Începutul unui nou consens european la care nimeni nu se aștepta

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
3
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
4
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
Digi Sport
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
peter magyar
Noul Guvern al Ungariei trece la reformarea mass-media publice, „portavocea lui Viktor Orban”
drapelul ungariei
MAE ungar va analiza cererile de cetățenie din ultimii ani. „Unii şi-au returnat discret paşapoartele diplomatice înainte de alegeri”
Hungary Highway Accident
Opt cetăţeni străini morţi în Ungaria, în două accidente. Au fost implicate un camion şi un microbuz înmatriculate în R.Moldova
gloante ucraina arme
Berlinul ar vrea ca 6,6 miliarde de euro deblocate de Budapesta să meargă către Ucraina. Polonia se opune: „Sunt banii noștri”
Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels
Ungaria a transmis Comisiei Europene versiunea revizuită a PNRR. Controverse la Bruxelles după acordul pentru 16,4 miliarde de euro
Recomandările redacţiei
Rachetă Tomahawk
A pune capăt dependenței UE de capacitățile SUA e una, a le refuza...
dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
Iranul exclude semnarea unui acord cu Statele Unite în următoarele 24...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Ilie Bolojan participă duminică la Congresul PAS de la...
Ultimele știri
Simona Halep joacă meciul de retragere la Cluj. Mesajul fostului lider mondial al tenisului feminin
Premierul desemnat Eugen Tomac a terminat programul de guvernare. Ce măsuri prevede pentru economie și finanțe publice
Câteva zeci de mii de oameni participă la marşul LGBT din București. Contramanifestația „Marșul Normalității”, condusă de Diana Șoșoacă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Jucătorul dat ca și rezolvat de FCSB a plecat în vacanță fără să semneze! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul care și-a distrus cariera pentru că făcea dragoste de 7 ori pe săptămână cu iubita lui...
Adevărul
Cum trăiesc oamenii în cel mai bombardat cartier al Kievului: „Arată ca la Cernobîl”
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep a pronunțat un singur nume, înaintea meciului de retragere: "Îi mulțumesc!"
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
„Un bacalaureat de mântuială". O profesoară cu zeci de ani la catedră acuză că examenul a fost simplificat...
Newsweek
Noutăți la pensie 2026. Ce bonusuri iau pensionarii anul acesta? Cu cât a crescut ajutorul de înmormântare?
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme