Viktor Orban acuză serviciile secrete ucrainene că „s-au infiltrat în telefoanele cetățenilor ungari”. El dă vina pe partidul Tisza

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a făcut vineri, în cadrul intervenției săptămânale la postul public de radio, o afirmație cel puțin bizară. El a acuzat serviciile secrete ucrainene că s-au „infiltrat” în smartphone-urile cetățenilor ungari prin intermediul partidului de opoziție Tisza, relatează European Pravda.

Un fragment din intervenția sa la postul de radio Kossuth este postat în pagina de la platforma X a lui Viktor Orban.

The Ukrainian intelligence service is not just watching Hungary; it has wormed its way in through the pro-Ukrainian Tisza Party. They have infiltrated public life and politics, providing technological assistance to their allies to help them gain power here. Once we said “the… pic.twitter.com/ik5wqvNtWQ

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 10, 2025

Orban a declarat că serviciile secrete ucrainene „nu doar monitorizează Ungaria, ci au pătruns în țară prin intermediul partidului pro-ucrainean, Tisza”. „S-au infiltrat în viața publică și în politică, oferind asistență tehnologică aliaților lor pentru a-i ajuta să câștige puterea aici. Obișnuiam să spunem: «Rușii sunt deja în cămară», acum trebuie să spunem: «Ucrainenii sunt deja în smartphone-ul vostru». Nu vom permite asta!”, a spus Viktor Orban.

Declarația lui Orban a fost probabil legată de un articol al publicației maghiare Index, conform căruia compania ucraineană PettersonApps ar fi putut lucra la dezvoltarea unei aplicații pentru partidul de opoziție Tisza.

Publicația a precizat că cineva a divulgat datele a 18.000 de utilizatori ai aplicației, scrie European Pravda. Serviciul de presă al partidului Tisza a transmis că aplicația a fost dezvoltată de specialiști ungari.

Partidul a declarat ulterior că, deși baza de date conținea informații legate de comunitatea sa, nu cunoștea sursa datelor.

Zilele trecute, Viktor Orban s-a plâns că președintele ucrainean Volodimir Zelenski folosește „tactici de șantaj moral” împotriva Ungariei. Orban a reiterat, de asemenea, recent că ungarii nu vor să fie în aceeași alianță cu ucrainenii pentru a nu „împărtăși soarta lor”.

 

Editor : Marina Constantinoiu

