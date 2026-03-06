Live TV

Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski

Viktor Orban
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat vineri premierul naţionalist ungar Viktor Orban la radioul de stat, relatează Reuters şi AFP.

Orban a acuzat din nou Kievul de şantaj şi a spus că Ungaria va folosi toate mijloacele de care dispune până când fluxurile de petrol se vor relua.

„Am oprit exporturile de motorină către Ucraina, menţinem în continuare exporturile de energie şi vom opri transporturile de tranzit care trec prin Ungaria şi care sunt importante pentru Ucraina, până când vom obţine aprobarea Ucrainei pentru transporturile de petrol”, a spus Orban.

El a mai afirmat că „închiderea conductei petroliere Drujba” de către Ucraina este „banditism de stat”, conform agenţiei oficiale de presă ungare MTI, citată de Agerpres. 

„Acesta este un comportament de bandiţi: îşi asumă un angajament internaţional printr-un acord internaţional şi apoi nu îl respectă pentru a şantaja Ungaria. Ceea ce se întâmplă astăzi este banditism de stat şi trebuie să găsim răspunsurile adecvate la asta”, a spus el.

Orban a mai avertizat că, dacă ucrainenii „se pun cu ungurii” şi şantajează Ungaria, nu se pot aştepta ca guvernul ungar să ia decizii financiare la Bruxelles care să sprijine Ucraina. „Nu o vom face. Până când ordinea nu va fi restabilită, vom folosi toate mijloacele de care dispunem”, a spus el.

Ca răspuns la o întrebare referitoare la ameninţarea exprimată joi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelensk la adresa sa, Orban a spus că ar fi o exagerare să spună că este speriat, dar că nu-i place. El a afirmat că Ucraina are cerinţe faţă de Ungaria pe care Budapesta nu le va îndeplini.

„Guvernul ungar le stă în cale, eu personal le stau în cale, şi vor să scape de noi, dacă nu pot face asta cu cuvinte blânde, atunci (o fac) cu ameninţări şi şantaj”, a declarat el.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Kievului de UE.

Ajutorul este blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba.

În noaptea de joi spre vineri, guvernul ucrainean a acuzat Ungaria că a luat „ostatic” un grup de angajaţi ai unei bănci ucrainene care transportau „35 de milioane de euro şi 9 kg de aur” prin Ungaria.

Citește mai mult AICI

