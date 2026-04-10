Live TV

Viktor Orban, atac la adresa opoziției înainte de alegeri: „Încearcă să preia puterea prin haos și presiuni externe”

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Getty Images
Din articol
Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a acuzat vineri „adversarii”, cu două zile înainte de alegerile legislative de duminică, că s-au angajat într-o „tentativă organizată de a folosi haosul, presiunea și demonizarea internațională pentru a inversa decizia poporului ungar”.

Aceștia „conspiră cu serviciile de informații străine, nu se opresc de la nimic” pentru a „prelua puterea”, a afirmat Viktor Orban pe Facebook, denunțând „amenințări cu violențe” împotriva susținătorilor săi, „acuzații fabricate de fraudă electorală” și „demonstrații pre-organizate” chiar înainte de numărarea voturilor,relatează AFP și MTI preluate de Agerpres.

Context electoral și rivalul Peter Magyar

Viktor Orban, aflat la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat, iar rivalul său conservator și pro-european, Peter Magyar, mult înainte în sondajele independente, a avertizat la rândul său, în contextul vizitei la Budapesta a vicepreședintelui american JD Vance de săptămâna aceasta, împotriva încercării SUA de a influența alegerile. O serie de experți vorbesc în ce-i privește de dovezi ale eforturilor continue ale Rusiei de a se amesteca în campania lui Viktor Orban, amintește AFP.

Sprijinul exprimat de Donald Trump

Joi seară, președintele SUA Donald Trump și-a exprimat din nou sprijinul pentru cel mai apropiat aliat al său din UE, pe platforma sa Truth Social.

„Ungaria: VOTAȚI PENTRU Viktor Orban. Este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are sprijinul meu deplin și complet”, a scris Donald Trump. „Viktor Orban NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA FINAL!”, a adăugat el.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Digi Sport
La înmormântarea lui Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus pentru prima dată ce discuție a avut cu "Il Luce": "Eu am rămas mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Verificări extinse în zona aeroporturilor din România: controale la transportatori și sancțiuni de amploare înainte de Paște
Polițiștii din Constanța, controale la operatori de deșeuri: amenzi de 80.000 de lei și o infracțiune constatată
Arme ilegale, muniție și peste 200 de trofee, descoperite după 29 de percheziții în Arad. Patru bărbați au fost reținuți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a...
Adevărul
Donald Trump pregătește o mutare majoră: SUA ar putea retrage o parte a trupelor din Europa, pe fondul...
Playtech
Poți ieși din țară cu mașina pe numele părinților, dar fără procură? Mulți șoferi se află în această situație
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
3 persoane au ținut discursuri în biserică, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu
Pro FM
Shakira, noi declarații despre despărțirea de Gerard Pique: „Trebuie să râzi de viață înainte ca viața să...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Decese și dispariții misterioase în rândul savanților legați de programe clasificate ale SUA. Al nouălea om...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...