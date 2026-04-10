Viktor Orban, atac la adresa opoziției înainte de alegeri: „Încearcă să preia puterea prin haos și presiuni externe”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a acuzat vineri „adversarii”, cu două zile înainte de alegerile legislative de duminică, că s-au angajat într-o „tentativă organizată de a folosi haosul, presiunea și demonizarea internațională pentru a inversa decizia poporului ungar”.

Aceștia „conspiră cu serviciile de informații străine, nu se opresc de la nimic” pentru a „prelua puterea”, a afirmat Viktor Orban pe Facebook, denunțând „amenințări cu violențe” împotriva susținătorilor săi, „acuzații fabricate de fraudă electorală” și „demonstrații pre-organizate” chiar înainte de numărarea voturilor,relatează AFP și MTI preluate de Agerpres.

Context electoral și rivalul Peter Magyar

Viktor Orban, aflat la putere din 2010, candidează pentru un al cincilea mandat, iar rivalul său conservator și pro-european, Peter Magyar, mult înainte în sondajele independente, a avertizat la rândul său, în contextul vizitei la Budapesta a vicepreședintelui american JD Vance de săptămâna aceasta, împotriva încercării SUA de a influența alegerile. O serie de experți vorbesc în ce-i privește de dovezi ale eforturilor continue ale Rusiei de a se amesteca în campania lui Viktor Orban, amintește AFP.

Sprijinul exprimat de Donald Trump

Joi seară, președintele SUA Donald Trump și-a exprimat din nou sprijinul pentru cel mai apropiat aliat al său din UE, pe platforma sa Truth Social.

„Ungaria: VOTAȚI PENTRU Viktor Orban. Este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are sprijinul meu deplin și complet”, a scris Donald Trump. „Viktor Orban NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA FINAL!”, a adăugat el.

