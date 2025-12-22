Live TV

Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim acest lucru

Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
Premierul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia

Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria, a spus premierul maghiar Viktor Orban într-un discurs susţinut în weekend la Szeged, în cadrul unui turneu naţional prin care vrea să-şi mobilizeze susţinătorii în vederea alegerilor.

Prim-ministrul ungar se confruntă, pentru prima dată în 15 ani la putere, cu o opoziție reală la viitoarele alegeri, iar campania sa pune accent pe experiența sa în politica internațională. În timpul discursului său din orașul din sudul țării, el s-a adresat susținătorilor săi cu privire la politica externă a Ungariei, relatează Euronews.

„Să fie clar: prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Așadar, prăbușirea Ucrainei nu doar că nu este în interesul Ungariei, dar trebuie să facem totul pentru a preveni acest lucru. Oamenii de la țară - și speculanții imobiliari - înțeleg perfect că valoarea terenului lor este influențată nu numai de starea acestuia, ci și de starea terenului vecin și, de asemenea, de cine trăiește acolo”,a spus Orban.

El a adăugat că electricitatea Ucrainei depinde în proporţie de 44% de Ungaria, iar gazele naturale în proporţie de 56%. O parte importantă a acestei enegii provine din surse ruseşti, a insistat Viktor Orban.

Autorităţile ungare au evocat aceste cifre răspunzând unor critici la adresa premierului, în ceea ce privește relaţiile Ungariei cu Rusia.

Orban a spus sâmbătă că „nu este clar cine a atacat pe cine” în ceea ce privește invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în cadrul unor declarații în care a criticat decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro.

Potrivit publicației maghiare HVG.hu, Orban a reiterat că utilizarea activelor rusești înghețate ar echivala cu o „declarație de război” împotriva Rusiei. El a continuat, calificând drept o înșelătorie ideea că țările occidentale ar crede că „acest război” poate fi dus fără a cheltui un ban și că, la sfârșitul războiului, costurile vor fi acoperite de Rusia sub forma unei despăgubiri de război.

„Ei iau calm micul dejun acasă, beau cafeaua și se gândesc cât de moral este să ajute o țară mică care a fost atacată, deși nu este atât de mică și nu este clar cine a atacat pe cine, dar, în orice caz, acum ajutăm o țară care a fost supusă violenței și asta nu ne costă nimic. Dar, în cele din urmă, ei vor plăti”, a declarat Orban, vorbind jurnaliștilor vineri, după o reuniune a Consiliului European.

Anterior, premierul maghiar a calificat împrumutul UE pentru Ucraina drept o decizie „extrem de proastă” și o risipă de bani.

