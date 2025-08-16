Live TV

Viktor Orban crede că lumea e un loc mai sigur după summitul din Alaska. Ce spune liderul democraților din Senatul SUA

Viktor Orban
Viktor Orban. Foto Profimedia

Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.

„Timp de ani, am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare şi îşi trimit mesaje ostile reciproce. Acum asta a trecut. Lumea este un loc mai sigur astăzi decât a fost ieri”, a scris Orban pe Facebook.

Mesajul său a fost preluat și de ministrul de externe de la Budapesta. Péter Szijjártó a afirmat că „lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la cel mai înalt nivel între SUA şi Rusia”.

Oficialul ungar a subliniat că războiul „nu va fi încheiat pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor” şi a reiterat poziţia Budapestei că pacea poate fi obţinută doar prin diplomaţie şi dialog, spre deosebire de „politicienii pro-război de la Bruxelles”, notează Newz.ro

În schimb, liderul minorităţii democrate din Senatul Statelor Unite, Chuck Schumer, a criticat dur întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

„Astăzi, Donald Trump a întins covorul roşi pentru criminalul autoritar Vladimir Putin. În loc să stea alături de Ucraina şi aliaţii noştri, Trump s-a afişat alături de un autocrat care a terorizat poporul ucrainean şi lumea ani la rând”, a subliniat Schumer într-o declaraţie.

„Teama noastră este că aceasta nu a fost diplomaţie, ci doar teatru”, a încheiat el.

Parlamentarul rus Andrei Klişas, din partidul Rusia Unită, a spus că „întâlnirea din Alaska a confirmat dorinţa Rusiei pentru pace pe termen lung şi corectă”, scrie Agerpres.

„Pe agendă este o nouă arhitectură pentru securitatea europeană şi internaţională şi toată lumea trebuie să accepte acest lucru”, a spus Klişas.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii SUA şi Rusiei nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

În declaraţia de presă de la finalul discuţiilor, preşedintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

De partea sa, liderul de la Kremlin a menţionat acorduri despre care a susţinut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluţionarea conflictului militar din Ucraina.

Volodimir Zelenski merge luni la Washington. Ce le-a spus Trump liderului ucrainean și europenilor: Putin nu vrea armistițiu

