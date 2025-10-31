Live TV

Viktor Orban dezvăluie motivul pentru care vrea să se întâlnească cu Donald Trump

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că intenționează să explice de ce Ungaria depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia atunci când se va întâlni cu președintele american Donald Trump.

Orbán a afirmat că Ungaria depinde de rutele terestre pentru aprovizionarea cu energie, deoarece este o țară fără ieșire la mare.

Și dacă nu ne adaptăm la această situație, nu vom avea energie”, a spus el.

Orbán consideră că este necesar să se clarifice acest lucru americanilor dacă Ungaria speră să obțină o derogare de la sancțiunile impuse de SUA asupra giganților energetici ruși Rosneft și Lukoil.

„Fiecare stat are dreptul să fie protejat la nivel național de un astfel de sistem de sancțiuni”, a adăugat el.

Premierul ungar a afirmat anterior că prețurile energiei în Ungaria ar „crește vertiginos” fără aprovizionarea cu energie din Rusia și a spus că încercăm să găsim o soluție, în special pentru Ungaria”.

Editor : A.R.

