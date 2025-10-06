Live TV

Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării

Viktor Orban, premierul Ungariei
Viktor Orban, premierul Ungariei

Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro, deoarece Uniunea Europeană se „dezintegrează”, iar Ungaria nu ar trebui să-şi lege soarta mai strâns de blocul comunitar, a declarat, luni, premierul ungar Viktor Orban, într-un interviu acordat pentru portalul de ştiri economice EconomX, preluat de Reuters. 

Ungaria, care depinde de blocul comunitar pentru cea mai mare parte a comerţului, care, totodată, şi-a modernizat economia cu fonduri europene în valoare de miliarde de euro, de când a aderat acum două decenii, nu îndeplineşte în prezent condiţiile pentru adoptarea monedei euro.

Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu beneficiază de opţiunea legală de a nu adera la zona euro. Unele dintre statele vecine, inclusiv Polonia, Cehia şi România, rămân, de asemenea, în afara zonei euro, cel puţin deocamdată.

La putere din 2010, Orban a devenit un critic din ce în ce mai vocal al UE, care a suspendat miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei din cauza reformelor liderului naţionalist privind statul de drept.

„Ungaria nu ar trebui să-şi lege soarta mai strâns de Uniunea Europeană, iar adoptarea monedei euro ar fi cea mai strânsă legătură posibilă", a spus Orban.

Comentariile lui Orban contrastează cu agenda politică a rivalului său din opoziţie, Peter Magyar, care face campanie cu promisiunea că va debloca fondurile europene îngheţate şi că va aduce una dintre cele mai sărace economii ale UE mai aproape de adoptarea monedei euro.

În Ungaria, vor avea loc alegeri parlamentare în primăvara anului 2026. Data nu a fost încă stabilită.

Deşi Orban a evitat să comenteze direct politica Băncii Naţionale a Ungariei de când Mihaly Varga, fostul său ministru de finanţe, a preluat funcţia de guvernator, în luna aprilie, el a declarat luni că dobânda de referinţă a NBH, de 6,5%, cea mai mare rată a UE, este „mai mare decât ar putea fi".

În luna septembrie, NBH a luat o pauză după un an de relaxare a ratei dobânzii, ceea ce a ajutat forintul să se consolideze la maximumul ultimelor 15 luni faţă de euro, în timp ce Banca Centrală încearcă să oprească schimbarea forinţilor economisiţi în valută, inclusiv în euro. 

