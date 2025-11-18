Live TV

Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban
Premierul Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur solicitarea Comisiei Europene de a acorda ajutor suplimentar Ucrainei. „Este ca și cum ai trimite încă o ladă de vodcă unui alcoolic”, a scris acesta duminică într-un mesaj postat pe platforma X.

Orban a primit o scrisoare de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care aceasta scria despre deficitul semnificativ de finanțare al Ucrainei și solicita sprijin financiar suplimentar.

„Este uimitor. Într-un moment în care a devenit clar că o mafie a războiului deturnează banii contribuabililor europeni, în loc să ceară o supraveghere reală sau să suspende plățile, președintele Comisiei sugerează să trimitem și mai mulți bani. Toată această chestiune seamănă un pic cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o ladă de vodcă. Ungaria nu și-a pierdut bunul simț”, a scris el pe X. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

RBC Ukraine notează că, potrivit Indicelui de Percepție a Corupției întocmit de Transparency International, Ungaria ocupă ultimul loc între toate statele membre ale UE și locul 82 la nivel mondial.

În timp ce Ucraina ocupă locul 105 în același indice.

Orban a mai criticat Ucraina pentru corupție, afirmând că țara sa „nu va trimite banii poporului maghiar în Ucraina”.

El a susținut, de asemenea, că persoanele implicate în schema de corupție din sectorul energetic au „legături nenumărate cu președintele Volodimir Zelenski”.

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Heorhii Tykhyi, a remarcat că Orban ține lecții altora despre corupție, în timp ce el însuși este implicat în scandaluri de corupție.

Luni, premierul ungar a anunţat că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina. Întâlnirea a fost convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare a Ucrainei la UE, pe care Budapesta îl respinge.

„Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală”, a declarat ministrul ungar Janos Boka.

El a argumentat că o presupusă propunere de a avansa în procesul de aderare fără a avea unanimitate este contrară normelor europene.

Conform portalului de informaţii Telex.hu, Ungaria ar putea trimite un reprezentant sub nivelul ministerial.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
Grigori Perelman, matematician rus
2
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
3
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Încă o ședință în Coaliție fără rezultat pentru pensii și concedieri...
gif nava
Acțiunea de evacuare de la Plauru și Ceatalchioi s-a încheiat...
sedinta comuna a parlamentului
Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi de...
primaria capitalei
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria...
Ultimele știri
Trump afirmă că va vorbi cu Maduro „la un moment dat”. Despre prezența militară în jurul Venezuelei: „Nu exclud nimic”
Cod roşu de vânt puternic în județul Cluj: Rafale de peste 140 de km/h în zona montană
Trei reactoare de la centrale nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
locomotiva alstom traxx
Ucraina cumpără 55 de locomotive de la Alstom. Contract de 470 milioane de euro
Viktor Orban
Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei
soldați și rachete în ucraina
Trupe ucrainene ar putea fi mobilizate la frontierele estice ale UE împotriva Rusiei, spune comisarul european pentru apărare
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați”
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat...
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Bolojan dă magistraților 1.000 lei „bonus” ca să accepte tăierea pensiilor speciale. Sunt 2 variante SURSE
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu