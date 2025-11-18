Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”

Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur solicitarea Comisiei Europene de a acorda ajutor suplimentar Ucrainei. „Este ca și cum ai trimite încă o ladă de vodcă unui alcoolic”, a scris acesta duminică într-un mesaj postat pe platforma X.

Orban a primit o scrisoare de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care aceasta scria despre deficitul semnificativ de finanțare al Ucrainei și solicita sprijin financiar suplimentar.

„Este uimitor. Într-un moment în care a devenit clar că o mafie a războiului deturnează banii contribuabililor europeni, în loc să ceară o supraveghere reală sau să suspende plățile, președintele Comisiei sugerează să trimitem și mai mulți bani. Toată această chestiune seamănă un pic cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o ladă de vodcă. Ungaria nu și-a pierdut bunul simț”, a scris el pe X.

RBC Ukraine notează că, potrivit Indicelui de Percepție a Corupției întocmit de Transparency International, Ungaria ocupă ultimul loc între toate statele membre ale UE și locul 82 la nivel mondial.

În timp ce Ucraina ocupă locul 105 în același indice.

Orban a mai criticat Ucraina pentru corupție, afirmând că țara sa „nu va trimite banii poporului maghiar în Ucraina”.

El a susținut, de asemenea, că persoanele implicate în schema de corupție din sectorul energetic au „legături nenumărate cu președintele Volodimir Zelenski”.

Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Heorhii Tykhyi, a remarcat că Orban ține lecții altora despre corupție, în timp ce el însuși este implicat în scandaluri de corupție.

Luni, premierul ungar a anunţat că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina. Întâlnirea a fost convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare a Ucrainei la UE, pe care Budapesta îl respinge.

„Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală”, a declarat ministrul ungar Janos Boka.

El a argumentat că o presupusă propunere de a avansa în procesul de aderare fără a avea unanimitate este contrară normelor europene.

Conform portalului de informaţii Telex.hu, Ungaria ar putea trimite un reprezentant sub nivelul ministerial.

