Viktor Orban îi face o propunere Ursulei von der Leyen pentru a evita scumpirea carburanților în UE

Data publicării:
viktor orban si ursula von der leyen
Viktor Orban și Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat, luni, că i-a trimis o scrisoare șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care îi cere să suspende toate sancțiunile asupra Rusiei, pentru a evita scumpirea carburanților în Uniunea Europeană, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, relatează Hirado.

„Pentru a evita pericolul, sunt necesare două decizii: trebuie să revizuim și să suspendăm toate sancțiunile impuse energiei rusești în întreaga Europă. Am inițiat acest demers într-o scrisoare adresată luni președintei Comisiei, Ursula von der Leyen”, a declarat Orban într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

„Iar acasă, trebuie să împiedicăm creșterea prețului motorinei și benzinei la niveluri insuportabile. În acest scop, am convocat o ședință extraordinară a guvernului. Voi raporta după ședință”, a mai spus acesta.

Orban a precizat că din cauza blocadei petroliere ucrainene și a războiului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului brut în Ungaria a început, de asemenea, să crească exploziv.

„În această situație, blocada petrolieră ucraineană introdusă de Zelenski reprezintă acum cea mai gravă amenințare nu numai pentru Ungaria și Slovacia, ci pentru întreaga Uniune Europeană”, a afirmat el.

Viktor Orban a convocat luni dimineață Consiliul de Apărare și Securitate Energetică din cauza crizei petrolului.

„Explozia prețului petrolului. Blocada petrolieră ucraineană și situația din Orientul Mijlociu au dus la această situație. Pentru noi, securitatea energetică a Ungariei este pe primul loc. Am convocat Consiliul de Apărare și Securitate Energetică”, a scris Viktor Orban, luni dimineață, pe pagina sa de Facebook.

Editor : C.L.B.

