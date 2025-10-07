Live TV

Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta

Data publicării:
volodimir zelenski și viktor orban
Premierul Ungariei Viktor Orban și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la aderarea la UE, a declarat premierul ungar Viktor Orban pe 6 octombrie.

Retorica din ce în ce mai aspră a lui Orban cu privire la Ucraina se aliniază mesajelor sale anti-UE și naționaliste în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026 din Ungaria.

„(Zelenski) folosește din nou tactica sa obișnuită de șantaj moral pentru a împinge țările să-i susțină eforturile de război”, a scris Orban. „Ungaria nu are nicio obligație morală de a susține aderarea Ucrainei la UE.”

„Nicio țară nu a intrat vreodată în UE prin șantaj și nici de data aceasta nu se va întâmpla acest lucru. Tratatul UE nu lasă loc de ambiguitate: aderarea este decisă de statele membre, în unanimitate.”

Orban a citat un sondaj care arată că majoritatea maghiarilor se opun aderării Ucrainei la UE, transmite presa de la Kiev. 

Sondajul a fost criticat pentru credibilitatea și transparența sa. Testele au arătat că respondenții puteau vota de mai multe ori folosind adrese de e-mail diferite.

Din 2010, guvernul lui Orban a organizat mai mult de o duzină de consultări naționale similare – campanii de scrisori fără caracter obligatoriu, cu întrebări sugestive menite să consolideze pozițiile guvernului.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022 și a obținut statutul de candidat câteva luni mai târziu.

În calitate de membru al UE, Ungaria are dreptul de a veto orice progres viitor în procesul de aderare a Ucrainei.

Orban, cel mai deschis lider pro-rus al UE, a menținut legături strânse cu Kremlinul, a blocat sau a întârziat în repetate rânduri asistența militară acordată Ucrainei și a repetat discursul Kremlinului.

Guvernul său a fost acuzat că a slăbit instituțiile democratice și s-a aliniat Moscovei.

Declarația a urmat afirmației lui Zelenski din 26 septembrie, potrivit căreia drone de recunoaștere, aparținând probabil Ungariei, au încălcat spațiul aerian al Ucrainei în apropierea frontierei comune.

Ca răspuns la acuzații, Orban a declarat că Ucraina „nu este o țară suverană”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
3
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
5
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și...
ionut mosteanu dominique fritz INSTANT_COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția intră din nou în ședință: partidele nu au ajuns la consens...
Spitalul „Sfânta Maria”
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a...
Lingou aur
Cotația aurului a atins un nou maxim istoric. Ce randament ar fi avut...
Ultimele știri
Pichet al sindicaliștilor din educație la sediul Ministerului Finanțelor: „Investiţi în betoane, dar lăsaţi minţile goale!”
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia
Cinci figuri ale opoziției georgiene, acuzate de complot pentru răsturnarea guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Steagul Ucrainei și cel al Uniunii Europene
De ce calea spre UE a Ucrainei va fi dificilă, indiferent de opoziția lui Viktor Orban
razboi ucraina (2)
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski
Viktor Orban, premierul Ungariei
Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin amenință că va rupe relațiile cu SUA, la câteva ore după ce a atacat Ucraina cu sute de drone. Ce l-a înfuriat pe liderul rus
razboi in ucraina
„America și Europa să-l oprească pe Putin!” Apelul lui Zelenski după atacul rusesc cu sute de drone și rachete balistice în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos