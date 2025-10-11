Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a UE: „Europa se îndreaptă rapid către un război” cu Rusia

Premierul ungar Viktor Orban a lansat o petiție împotriva unui plan de apărare discutat în prezent de liderii Uniunii Europene. Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, el avertizează că „Europa se îndreaptă rapid spre un război” cu Rusia și vrea ca poporul maghiar să arate că nu este de acord cu asta.

Viktor Orban spune că se apropie o „toamnă fierbinte” și că „Europa se îndreaptă rapid spre război”. În postarea sa, premierul ungar menționează și reuniunea liderilor europeni de la Copenhaga, unde, susține el, Bruxelles-ul a prezentat un plan militar în care „Europa ar plăti, ucrainenii ar lupta, iar Rusia ar fi epuizată”.

El mai spune că, la summitul UE din capitala Danemarcei, la începutul lunii octombrie, a clarificat că Ungaria nu a solicitat un astfel de plan. Iar după summit, acuză Orban, a fost lansată o campanie împotriva Ungariei, incluzând acuzații de spionaj, scandaluri legate de știri false și manipulări juridice.

În aceste condiții, el spune că Ungaria nu poate rămâne pasivă și campania de strângere de semnături are scopul de a arăta că poporul maghiar nu dorește războiul.

„Am spus clar în Danemarca: nu cerem acest lucru. De atunci au lansat o campanie împotriva Ungariei. Arsenalul este vast. Acuzații de spionaj, scandaluri de știri false și trucuri legale. Au mers împotriva noastră la Bruxelles și și-au mobilizat și reprezentanții interni. Nu ne putem uita la asta inactiv! Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război. De aceea începem astăzi să strângem semnături împotriva planurilor de război de la Bruxelles”, scrie premierul maghiar pe Facebook.

Viktor Orban invită „toți maghiarii iubitori de pace” să semneze petiția. Ulterior, el a distribuit mai multe fotografii de la piața fermierilor din Pesterzsebet, inclusiv una în care apare semnând petiția „împotriva planurilor militare ale UE”.

Campania vine în contextul în care premierul ungar a afirmat anterior că serviciile secrete ucrainene ar fi spionat maghiarii și s-ar fi infiltrat în partidul de opoziție Tisza, pe care l-a descris ca fiind „pro-ucrainean”.

„S-au infiltrat în viața publică și în politică, oferind asistență tehnologică aliaților lor pentru a-i ajuta să câștige puterea aici. Obișnuiam să spunem: «Rușii sunt deja în cămară», acum trebuie să spunem: «Ucrainenii sunt deja în smartphone-ul vostru». Nu vom permite asta!”, a spus Viktor Orban, într-un interviu repostat pe platforma X.

Cu o zi înainte, mass-media a publicat un raport de investigație care sugera că Ungaria spionase timp de ani de zile structurile UE și încercase să recruteze funcționari UE pentru a-și promova propriile interese.

