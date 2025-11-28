Live TV

Video Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru”

Data actualizării: Data publicării:
viktor orban
Foto: REUTERS/Bernadett Szabo
Din articol
Derogare de la SUA

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace în Ucraina. Orbán a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din țara vecină, Ucraina, iar Ungaria depinde în continuare în mare măsură de energia rusă, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a reduce această dependență, relatează TVPWorld.

Orbán și-a dezvăluit planul de a se întâlni cu Putin într-un interviu video pe pagina sa de Facebook, adăugând: „Mă duc (la Moscova) pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru iarnă și pentru anul viitor”.

Când a fost întrebat dacă eforturile de pace din Ucraina vor fi, de asemenea, pe ordinea de zi, Orbán a răspuns: „Cu greu putem evita acest lucru”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Derogare de la SUA

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancțiuni în această lună pentru a utiliza petrolul și gazul rusesc, după ce Orbán a insistat pentru o amânare în timpul unei întâlniri amicale cu președintele Donald Trump la Washington.

Ungaria a semnat, de asemenea, un pact de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite.

Acordul prevede ca Ungaria să cumpere combustibil nuclear și tehnologie din SUA pentru a stoca combustibilul uzat la o centrală nucleară construită de Rusia, cunoscută sub numele de Paks I. Compania rusă Rosatom construiește o extindere a centralei, un proiect din 2014 care a suferit întârzieri semnificative.

Orbán a declarat anterior că dorește să reia planurile pentru un „summit de pace” la Budapesta între Trump și Putin cu privire la Ucraina, care a fost amânat anul acesta.

Spre deosebire de majoritatea liderilor NATO și ai Uniunii Europene, Orbán a menținut relații cordiale cu Rusia, punând totodată la îndoială logica ajutorului militar occidental pentru Kiev.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de țiței și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a declarat vineri ministerul de externe al țării într-un comunicat.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
om in vant si ninsoare
2
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
3
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
4
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
5
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steve Witkoff
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina
Ambassador (Retired) William B. Taylor
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov
gaze care ies la suprafata dupa explozia gazoductului nord stream
Ucraineanul suspectat de coordonarea sabotajului la gazoductul Nord Stream a ajuns în Germania, după ce a fost extrădat din Italia
ezgif.com-gif-maker (4)
Opt inculpați în cazul bombardării podului Kerci au fost condamnați, în Rusia, la închisoare pe viață
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește despre represalii privind „furtul” activelor înghețate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan: „Avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru...
romgaz 1
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea...
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din...
Ultimele știri
Afaceri românești susținute cu muncitori străini. „Sunt oameni buni, vreme bună și bani buni”
Unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, o tânără de 20 de ani, a murit
Accident cu patru autovehicule pe autostrada A1. O autoutilitară a luat foc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Motivul IREAL pentru care a recurs la un...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari pierderi în 2024. Societățile unde directorii și-au mărit...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”...
Adevărul
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a...
Playtech
Cât moștenesc copiii? Procentul exact stipulat în lege
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la...
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Marea Britanie amână aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil International până în luna februarie
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...