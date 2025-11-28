Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace în Ucraina. Orbán a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din țara vecină, Ucraina, iar Ungaria depinde în continuare în mare măsură de energia rusă, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a reduce această dependență, relatează TVPWorld.

Orbán și-a dezvăluit planul de a se întâlni cu Putin într-un interviu video pe pagina sa de Facebook, adăugând: „Mă duc (la Moscova) pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru iarnă și pentru anul viitor”.

Când a fost întrebat dacă eforturile de pace din Ucraina vor fi, de asemenea, pe ordinea de zi, Orbán a răspuns: „Cu greu putem evita acest lucru”.

Derogare de la SUA

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancțiuni în această lună pentru a utiliza petrolul și gazul rusesc, după ce Orbán a insistat pentru o amânare în timpul unei întâlniri amicale cu președintele Donald Trump la Washington.

Ungaria a semnat, de asemenea, un pact de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite.

Acordul prevede ca Ungaria să cumpere combustibil nuclear și tehnologie din SUA pentru a stoca combustibilul uzat la o centrală nucleară construită de Rusia, cunoscută sub numele de Paks I. Compania rusă Rosatom construiește o extindere a centralei, un proiect din 2014 care a suferit întârzieri semnificative.

Orbán a declarat anterior că dorește să reia planurile pentru un „summit de pace” la Budapesta între Trump și Putin cu privire la Ucraina, care a fost amânat anul acesta.

Spre deosebire de majoritatea liderilor NATO și ai Uniunii Europene, Orbán a menținut relații cordiale cu Rusia, punând totodată la îndoială logica ajutorului militar occidental pentru Kiev.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de țiței și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a declarat vineri ministerul de externe al țării într-un comunicat.

